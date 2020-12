GoogleがYouTube・Gmail・Googleカレンダーなどに影響した大規模障害の詳細レポートを公開

・関連記事

Googleのサービスが45分間にわたり利用できなくなる大規模障害が発生、原因は認証サービスのストレージ問題 - GIGAZINE



Gmailで多数のユーザーに著しい遅延が発生する不具合 - GIGAZINE



Google ドライブ・Gmailなどで発生した大規模障害の原因と対策をGoogleが説明 - GIGAZINE



Googleの徹底的なシステム障害への対応「SRE」の中身とは? - GIGAZINE



「背筋の凍るシステムダウン」についてIT企業の最高技術責任者たちが赤裸々に経験を語る - GIGAZINE

2020年12月21日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.