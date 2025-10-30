2025年10月30日 11時07分 ネットサービス

Microsoft Azureで大規模障害が発生しMicrosoft 365・Xbox・マインクラフトなどがアクセス不能に



現地時間の2025年10月29日(水)、Microsoftが提供するクラウドコンピューティングサービスのMicrosoft Azureで大規模障害が発生しました。障害は協定世界時で10月29日の15時45分から30日の0時5分まで続きました。



協定世界時で2025年10月29日の15時45分から10月30日0時5分までの間、Azure Front Door(AFD)を活用している顧客とMicrosoftサービスで、遅延・タイムアウト・エラーが発生しました。



Microsoft Azureで発生した大規模障害の影響を受けたサービスには、アプリサービス、Azure Active Directory B2C、Azure Communication Services、Azure Databricks、Azure Healthcare API、Azure Maps、Azure Portal、Azure SQL Database、Azure Virtual Desktop、Azure Container Registry、Azure Media Services、Microsoft Security Copilot、Microsoft Defender外部攻撃面管理、Microsoft Entra ID、Microsoft Purview、Microsoft Sentinel、Azure AI Video Indexerが含まれますが、これらに限定されません。



エラー率とレイテンシはインシデント発生前のレベルに戻っていますが、一部の顧客には依然として問題が発生している可能性があり、このロングテールを軽減するための作業を継続しているそうです。





Microsoftは今回の障害発生について、「AFDにおけるテナント構成の不注意な変更により、広範囲にわたるサービス中断が発生し、グローバルコンテンツ配信にAFDを利用するMicrosoftサービスと顧客アプリケーションの両方で影響が発生しました。この変更により、無効または不整合な構成状態が発生し、多数のAFDノードが適切に読み込まれなくなり、下流のサービスにおけるレイテンシ、タイムアウト、接続エラーが増加しました」「不健全なノードがグローバルプールから脱落したため、健全なノード間のトラフィック配分が不均衡になり、影響が拡大し、部分的に健全なリージョンであっても断続的な可用性が発生しました。私たちは、問題状態のさらなる伝播を防ぐため、直ちにすべての構成変更をブロックし、『最後に正常だった』構成をグローバルフリート全体に展開し始めました。復旧には、多数のノードにわたって構成を再読み込みし、ノードがサービスに復帰する際に過負荷状態を回避するために、トラフィックを段階的に再分散する必要がありました。この慎重かつ段階的な復旧は、スケールを回復し、問題の再発を防ぐために、システムを安定させるために不可欠でした」と説明しています。



今回の障害の原因は、テナント設定の展開プロセスにおける不具合だったとMicrosoftは説明しています。誤った展開を検証・ブロックする保護メカニズムが、ソフトウェアの欠陥により安全性検証を回避してしまい、障害を起こしてしまった模様。その後、Microsoftは安全対策を見直し、今後同様の問題が発生するのを防ぐため、追加の検証およびロールバック制御を直ちに実装したと説明しています。



今回の障害発生時、Microsoft 365、Xbox、マインクラフトなど複数のMicrosoftサービスで接続障害が確認されています。





また、テクノロジーメディアのTechCrunchは「コストコやスターバックスなどのウェブサイトもアクセスできなくなっています」と指摘しました。



なお、クラウドコンピューティングサービスとしては、AmazonのAWSで大規模な障害が発生したばかりです。



