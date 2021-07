2021年07月16日 10時40分 モバイル

Facebook Messengerが音の絵文字「Soundmojis」を追加



2021年7月17日に開催される世界絵文字デーに向けて、Facebookが開発したメッセージングアプリFacebook Messengerが新たに音の絵文字「Soundmojis」をリリースしました。







SoundmojisはSound(音)とMoji(文字)を組み合わせた名称の通り、拍手やコオロギの鳴き声、ドラムロール、邪悪な笑い声などの短いサウンドを兼ね備えた絵文字です。以下のムービーを見ると、Soundmojisがどんなものなのかを理解できます。











Soundmojisを使いたい場合は、絵文字入力タブのスピーカー型アイコンをタップ。





すると利用可能なSoundmojisの一覧が表示されます。「ジャジャッジャーン!」という軽快な音を立てるドラムロールや……





コメディドラマの録音笑いを再生する笑い顔など、リリース時点では27種のSoundmojisを送信可能。





メッセージウィンドウに表示されると、対応するサウンドを再生します。





Facebookによると、今後のアップデートでSoundmojisの種類を拡大していく予定とのことです。