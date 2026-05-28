2026年05月28日 11時30分 ハードウェア

Steam Deckがメモリやストレージのコスト上昇のため大幅に値上げして復活



2026年2月に在庫の払底が報じられていた携帯型ゲーミングPC・Steam Deckが復活しました。ただしメモリやストレージのコストが上昇したことを受けて、価格が改定されています。



Steam :: Steam Hardware :: Steam Deckの再入荷と価格改定のお知らせ

https://steamcommunity.com/groups/steam_hardware/announcements/detail/672869045073085539



Valve’s Steam Deck gets huge price increase, 1TB OLED model now $949 | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/valves-steam-deck-gets-huge-price-increase-1tb-oled-model-now-949/



Steam Deck OLED gets hefty price hike in Australia, but there's still one low cost option unavailable in most of the world | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/hardware/handheld-gaming-pcs/steam-deck-oled-gets-hefty-price-hike-in-australia-but-theres-still-one-low-cost-option-unavailable-in-most-of-the-world/



Steam Deckは2022年2月に発売された携帯型ゲーミングPCで、2023年末にディスプレイがLCDがOLEDに切り替えられました。2026年2月時点ではLCD採用の256GBモデルと、OLED採用の512GBモデル・1TBモデルの3種類というラインナップで、在庫が払底する状態となっていました。



Steam Deckの在庫が激減、部品不足か - GIGAZINE





Steamストアのお知らせによると、再入荷されたSteam DeckはOLED採用の512GBモデルと1TBモデルの2種類。本体そのものの変更点はありませんが、メモリやストレージのコストが上昇したため、価格が変更されています。



新価格は、512GBモデルが9万9800円、1TBモデルが11万4800円。価格改定前の512GBモデルは8万4800円、1TBモデルは9万9800円だったので、それぞれ1万5000円の値上げとなりました。日本・韓国・台湾・香港ではSteamストアからの購入はできず、正規代理店のKODOMO STATION経由での購入となります。



KOMODO STATION – Official online store for Steam Hardware, including Steam Deck and Steam Machine, in Japan, South Korea, Hong Kong, and Taiwan!

https://komodostation.com/





ちなみに、値上がり率で見ると512GBモデルが17％、1TBモデルが15％となりますが、アメリカでは1TBモデルは649ドル(約10万4000円)から949ドル(約15万1000円)へ46％もの価格上昇となっています。



また、在庫払底時に予想されていたとおり、LCD採用の256GBモデルはラインナップから外れており、終売になったものとみられます。ただし、ニュースサイトのPC GamerによるとオーストラリアにはまだLCD採用256GBモデルの在庫が残っていて「Steam Deckを比較的安価に購入する方法が残された、ユニークな立場にある」とのことです。



Steam Deck OLED gets hefty price hike in Australia, but there's still one low cost option unavailable in most of the world | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/hardware/handheld-gaming-pcs/steam-deck-oled-gets-hefty-price-hike-in-australia-but-theres-still-one-low-cost-option-unavailable-in-most-of-the-world/

