2026年04月21日 11時06分 ハードウェア

レノボのモバイルゲーミングPC「Legion Go S」はメモリ不足の影響で一夜にして価格が2倍に



PCメーカーのレノボが販売しているモバイルゲーミングPCの「Legion Go S」の販売価格が、一夜にして2倍に跳ね上がったとテクノロジーメディアのThe Vergeが指摘しています。



The Lenovo Legion Go S is RAMageddon’s latest victim | The Verge

https://www.theverge.com/games/915278/lenovo-legion-go-s-price-hike-discontinued-ramageddon



レノボのLegion Go Sは、2025年1月に発売された8インチディスプレイを搭載したモバイルゲーミングPCです。



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Legion Go Sは2025年夏頃まで829.99ドル(約13万2000円)で販売されていましたが、最上位のAMD Ryzen Z1 ExtremeおよびSteamOS搭載モデルがBest Buyで約2倍の1579.99ドル(約25万1000円)にまで高騰していることが明らかになりました。



Legion Go S 8" 120Hz Gaming Handheld AMD Ryzen Z1 Extreme SteamOS 32GB with 1TB SSD Steam 83N6000GUS - Best Buy

https://www.bestbuy.com/product/legion-go-s-8-120hz-gaming-handheld-amd-ryzen-z1-extreme-steamos-32gb-with-1tb-ssd-steam/JJGSHG74V7





The Vergeによると、Legion Go Sは2026年4月初頭に最大650ドル(約10万3000円)の値上げが実施されたそうです。これはレノボのフラグシップ機である「Legion Go 2」以上の価格上昇です。



ただし、Legion Go Sの全モデルが2倍近い価格に高騰しているわけではありません。WindowsおよびAMD Ryzen Z1 Extreme搭載のモデルは1679.99ドル(約26万7000円)で販売されていますが、記事作成時点では「セール」で1049.99ドル(約16万7000円)となっています。なお、B＆Hだと販売価格は1299.99ドル(約20万7000円)でした。



Legion Go S 8" 120Hz Gaming Handheld AMD Ryzen Z1 Extreme WindowsOS 32GB with 1TB SSD Windows 83N60000US - Best Buy

https://www.bestbuy.com/product/legion-go-s-8-120hz-gaming-handheld-amd-ryzen-z1-extreme-windowsos-32gb-with-1tb-ssd-windows/JJGSH3T7LC





さらに性能が劣るAMD Ryzen Z2 Go搭載モデルでさえ、発売時の599.99ドル(約9万5000円)から大幅に値上げされており、Best Buyでは989.99ドル(約15万7000円)、レノボの公式サイトでは1049.99ドル(約16万7000円)、ウォルマートでは1199ドル(約19万円)です。



The Vergeは「レノボはコメント要請にすぐには応じていませんが、状況からすると世界的なメモリ不足の影響で、このモデルをひそかに打ち切ろうとしている可能性があります。実際、小売店やレノボの公式サイトから、複数のモデルの掲載が消えつつあります」と指摘しました。



なお、日本のレノボ公式サイトでもLegion Go Sの販売ページで購入ボタンが配置されているべき場所には「類似商品をチェック」というボタンが配置されており、公式販売ストアでもLegion Go Sの取り扱いはありませんでした。

