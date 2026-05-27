2026年05月27日 18時18分 ヘッドライン

2026年5月27日のヘッドラインニュース



アイスクリームチェーンのサーティワン アイスクリームと40周年を迎える人気RPG「ドラゴンクエスト」のコラボレーションキャンペーンが2026年6月1日(月)にスタートします。



ドラゴンクエストコラボキャンペーン | B-R サーティワン アイスクリーム

https://www.br31.jp/contents/topics/260601_02.html



新作フレーバーの「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」(税込420円)が登場。水色のレモネード風味ソルベと甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベ、そしてサーティワン初のパチシュワキャンディを合わせ、酸っぱくてピリッと刺激がある驚きのレモンリボンが加えられているとのこと。





スライムのチョコレートが載った「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」(税込580円)





特別デザインボックスにアイスクリーム8個を詰め合わせた「ドラゴンクエスト 40thセット」(レギュラー税込3560円／スモール税込3000円)はスライムキーホルダー付き。





砂糖菓子でできたスライムたちがトッピングされた「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」(税込4300円)





また、6月1日(月)～3日(水)に税込500円以上購入すると、先着20万枚でコラボ記念ステッカーがもらえます。



ちなみに過去の同月同日にはこんな記事が掲載されていました。





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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

血液細胞の起源は7億年前、京都大学が進化解明 免疫細胞は複数系統 - 日本経済新聞



肉食恐竜ティラノサウルス、腕だけあんなに小さい理由は 長年の謎をついに解明？(1/2) - CNN.co.jp



植物の受精卵は力学を活用して成長する〜成長と力学の... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



レアアース不要、酸化亜鉛で高感度な応力発光を実現 ―電源不要の近赤外発光で医療・インフラ応用に期待― | テクノロジー・材料 - TSUKUBA JOURNAL



金属二次電池の超高効率化を実現する新しい電解液設計指針 ―イオン特性の組み合わせによる副反応の抑制―



日本列島のナウマンゾウ、絶滅年代は従来説より1万年古かった | 東京大学



酵母はなぜ自ら作ったエタノールで死なないのか？ | 研究・採択情報 | 岐阜大学



T細胞の運命を安定化させる鍵分子の発見―Satb1によるFoxP3制御メカニズム― | 京都大学



強度と延性に優れたFCC純コバルトを創製 ―結晶粒微細化による相安定性の制御― — 京都大学 工学部・大学院工学研究科



インターネット依存とギャンブル問題はつながっていることが判明ー大学生5,000人超の大規模調査から見えた実態ー（伊藤守弘教授、山本彩未准教授ら） | お知らせ | 中部大学



【プレスリリース】5300 年前の"謎の巨大円形建築"と"周壁"を発見 農耕文明とは別の都市誕生の証拠か！？ - 国立大学法人 徳島大学



共同発表：摩擦を使った機能性界面の形成～炭素系非晶質材料によく滑る表面ができるメカニズムの一端を解明～



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

秘書との接点「記録ない」 首相、中傷動画報道巡り | NEWSjp



赤澤経産相 ロシアに幹部派遣 “日本企業の資産を守るため” | NHKニュース | 経済産業省、ロシア



再審制度の見直し法案 衆議院で審議入り 論点は？【詳しく】 | NHKニュース | 再審制度 見直し、衆議院、国会



秘書と動画作成者のオンライン会議、首相「一つひとつ確認困難」 [高市早苗首相 自民党総裁][高市早苗首相]：朝日新聞



平和学習「萎縮せず進めて」松本文科相 同志社国際「違法」認定で：朝日新聞



ナフサ由来の化学品､早ければ6月末に不足の可能性－丸紅元社長が警鐘 | TBS CROSS DIG with Bloomberg



【社説】壁にぶつかる整備新幹線 半世紀前の計画、検証が必要なとき：朝日新聞



読む政治：「黙って辛抱しとけよ」麻生氏の先見 存在感増す唯一の派閥 | 毎日新聞



イスラエル、ハマス軍事部門トップを殺害と発表 オデ司令官を「地獄の底の仲間たちの元へ送った」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



長野県警:警察署に鉄パイプでガラス割り押し入った容疑、17歳と18歳逮捕…拳銃構えて警告し取り押さえる : 読売新聞



ロシア、訴追された自国民の保護名目に国外への軍派遣可能に…プーチン大統領が法改正案に署名 : 読売新聞



死刑執行が急増するアメリカ 突出するフロリダ、刑務所前で見た光景 [トランプ再来]：朝日新聞



イスラエル企業によるフランス地方選に介入疑惑、パレスチナの大義支持した極左候補を標的か 検察が捜査 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏が米株売買3700回 NVIDIAやボーイング、利益誘導の疑念 - 日本経済新聞



【速報】国家情報会議創設法が成立|47NEWS（よんななニュース）



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

子どもたちが小さい頃、何でも欲しいものを買ってあげて、やりたいことを全てやらせていたら、欲張りやコンプレックスとは無縁の性格になった→賛否両論「その子による」 - Togetter



飛行機に乗っていたら、突如緊急姿勢の練習をさせられ、「もうこれで終わりかな、俺の人生これで良かったのかな」と思った… スカイマーク機緊急着陸当事者の投稿が話題に - Togetter



円安で翻訳版権料高騰の危機の中、早川書房が海外文学の新シリーズ…「とんでもない才能に出合いたい」 : 読売新聞



「家から出るための唯一の道路」が工事で唐突に完全封鎖→事前説明もなかったので凸ったら、発注した役場の怠慢だったと判明 - Togetter







実家が空き巣に入られて「今流行りのトクリュウか？」と思ったら警察官の一言で話が変わってきた - Togetter



「安全性を保証できません」液体のり「アラビックヤマト」公式が、SNSで紹介された本来の用途以外の使い方に注意を呼びかける「紙じゃなくて髪をくっつけたのか」 - Togetter



山に遊びに行ったらマダニがついてきていたことに気づいたのでブラックライトを浴びせてみたらめっちゃ輝いた、マダニチェックの最適解が発見された可能性 - Togetter



オランダ人が日本旅行で衝撃だったと言われてしまった食べ物とは？「お金払ってるのに自分たちで調理しなきゃいけないのに驚いた」 - Togetter





最近、妙に街中に買取屋さんが出来てますが、ああいう中には「何でも買います！」言っておいて、実際は何も買わないか、5円くらいで買っておいて、住所や連絡先を手に入れて、家に押しかけてきて、「家の中で売れそうなものを見てあげる」と上がって来て、貴金属とか狙われるあるので気を付けて。 — みなと (@oogutikaimono) 2026年5月26日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

日清がどん兵衛の新商品のインタビューに『お金をかけているようじゃこの先心配』で有名なドヤ顔中学生を起用し「一体どうやって見つけてきた？」と話題に - Togetter



データセンター建設訴訟、争点は法に記載のない用途 事務所か工場か - 日本経済新聞



統計資料｜2026年度パーソナルコンピュータ国内出荷実績



PC価格、1カ月で3割高騰。出荷減でPC市場に本格冬到来 - PC Watch



「無名」からいきなりPHPカンファレンス小田原を主催。行動力の人・あすみの転機は、なぜかいつも“向こうから” | LIFE DRAFT



【お詫び】きんどう出張版の更新を休止します。Xの仕様に勝てません | きんどう出張版



ロジクール、「MX MASTER 4」とWindows 11が直接連携する新しい触覚フィードバック機能を提供開始



クレジットカードの決済後に店側で請求額変えられるのって怖くね？ - 関内関外日記





先ほど「公式」マークが付いた。

これがついてないと、

本物の私かどうか分からないらしい。



前例や常識をぶち壊して

もう一度出版界に挑むんだから

どんなことも楽しもうじゃないか



ネバーギブアップ



角川春樹 pic.twitter.com/knpQ9OCGKm — 角川春樹オフィシャル (@haruki_kadokawa) 2026年5月26日







日本 鉄道輸送密度｜japan rail flow — passenger throughput per segment





japan rail ridership map!

see how many people ride each segment of rail. includes almost all japanese rail operators.https://t.co/GdUEjH6HcV pic.twitter.com/uAcXzDVjRC — Anita Chen (@amanitahalo) May 26, 2026



新聞用DTPを、新聞記者がつくった理由。フリーソフト「朝刊太郎」の数奇な27年【フォーカス】 - レバテックLAB



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

ゲーム株、ソニーGが任天堂より有望？ 人気タイトル新作が勝敗分ける - 日本経済新聞



電話で「CDプレイヤーが壊れた」と言う親類に「ボクのやつあげようか？」と言ったら、電話後、横で聞いていた妻から「これ私のなのに何で勝手に人にあげる話してるの」と怒られた話 - Togetter





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『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』

メインビジュアル公開



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この想いは剣になる



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サファイア：#サーヤ（ラランド）



2026年8月8日(土)Netflix世界独占配信#THERIBBONHERO #リボンヒーロー pic.twitter.com/pICJoio09I — 『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式@Netflix映画 (@the_ribbon_hero) 2026年5月26日



『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』第1弾予告公開 / 2026年8月8日(土) Netflix世界独占配信開始 - YouTube







『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』

───｡.୨୧.｡ 第1弾予告公開 ｡.୨୧.｡───



サファイア：#サーヤ(ラランド)

監督：五十嵐祐貴

原案：手塚治虫『リボンの騎士』より



メインPV第1弾公開https://t.co/T6mcHREvZN



2026年8月8日(土)Netflix世界独占配信#THERIBBONHERO #リボンヒーロー pic.twitter.com/YRY5RrdL7v — 『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式@Netflix映画 (@the_ribbon_hero) 2026年5月26日





୨୧ キャラクタービジュアル公開 ୨୧



サファイア：cv.#サーヤ(ラランド)

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かつて滅ぼされたシルバーランドの元王女。

明るく快活な性格の持ち主で、

過去の喪失や葛藤を抱えながらも

前を向いて生きようとする。



✦2026年8月8日㈯Netflix独占配信開始#THERIBBONHERO pic.twitter.com/GY3dYq3J66 — 『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式@Netflix映画 (@the_ribbon_hero) 2026年5月26日





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？？？？？ cv.〇〇〇〇



???????????????????????? ????????????????… pic.twitter.com/DJLxdhnt70 — 『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式@Netflix映画 (@the_ribbon_hero) 2026年5月26日



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「どこでもヤングチャンピオン」 休刊のお知らせ | 秋田書店











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【原神】キャラアニメ「物語の言葉たち」 - YouTube





『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』プロモーション映像 - YouTube





「ドラゴンクエスト」40周年記念特設ページ | SQUARE ENIX









代表の吉田です。

「中村公彦会長 お別れの会」について、日程・会場が決まりましたのでお知らせします。



2026年6月21日（日）12時～17時

東京流通センターEホール… — コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年5月27日





































昔このラストシーン見て

「なんておしゃれなんだろう…」って思った



🎀らしくいきましょ🎀 pic.twitter.com/mTX3KQNZ5p — あめのち すなお (@robin_712754) 2026年5月25日





🩷💚 OC 中身は一緒のアンドロイドたち pic.twitter.com/sDjUJuBnzE — 黒田ヱリ (@kuroeri422) 2026年5月7日





























Bikini Teto 👙🌊⁉ pic.twitter.com/ZcbsAn9csx — ぺねろぺ (@warotamin3) 2026年5月23日









Hair study pic.twitter.com/6ldnKNBVfV — Kyo🧷🎀 (@KohitoKyoo) 2026年5月26日









Sandrone pic.twitter.com/6ZsMkyotL6 — Nvl (@Nvl__11) 2026年5月25日









氷上メルル pic.twitter.com/VEgFx1Evma — 春日 / kasuga (@kasuga_iz) 2026年5月26日





おきに再掲 pic.twitter.com/DFrVOjfjw7 — たかゆ (@eDDKE9s4IK52530) 2026年5月26日





宇宙刑事ギャバン インフィニティ vs 天体戦士サンレッド pic.twitter.com/WMQWZsYWhA — しかご✊🐻 (@dino_no4or5) 2026年5月26日









時間差で効いてくるアウラ pic.twitter.com/RSbv6EFbih — tenten (@tentenchan2525) 2026年5月26日





名探偵コラボ pic.twitter.com/CNCSRKuBRp — 零七 (@zeronana_0725) 2026年5月26日

















巴マミ

from 魔法少女まどか☆マギカ pic.twitter.com/ZoLJGfDPQY — はしもと (@h4sh1rnoto) 2026年5月26日









ポスカのやつ pic.twitter.com/95a0BklQvr — たかなし つか (@Takanashi_218) 2026年5月25日













56 大切なお金 pic.twitter.com/V0eAG3vexC — にんげんまめ (@ningen_mame) 2026年5月26日





femme soule sfw / ファム・スール pic.twitter.com/GhhsflNATp — tsugu (@tsugu_gumi) 2026年5月26日









OC Animation test- Kiara#rkgk pic.twitter.com/srT3mjDimF — ???? (@_G_H_O_S_T) 2026年5月26日









いつもこの時間の電車にいる子 pic.twitter.com/RltZk2ujCm — 卿ざめ (@44kiri_3me) 2026年5月25日









































「宵月」

goes on sale at 6:00 p.m. JST on May. 28th！https://t.co/XuVtfGz9cu#弐鷹学園 #YOYOGIMORI #VRChat pic.twitter.com/VZT4Ri8V6u — YOYOGI MORI【公式】 (@ym_Virtualwear) 2026年5月22日















◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

巨人・阿部監督辞任から一夜 復帰求めるオンライン署名活動発足 「AIの危険性」も争点…著名人ら署名 - スポニチ Sponichi Annex 野球



社説：阿部監督辞任 暴力を振るった事実は重い : 読売新聞



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「メディアでこれはひどい」巨人・阿部監督逮捕のニュース、逮捕が刑罰の一種のように捉えられているが、法律上は逮捕で前科はつかない - Togetter



新日本プロレスリング株式会社の株式譲渡に寄せて｜株式会社ブシロード











新日本プロレス激震！ 親会社ブシロードが全株式をテレビ朝日、サイバーエージェントに譲渡 １４年ぶり新体制 | 東スポWEB







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元名騎手が分析、ジェームズ・マクドナルドの処分は「軽すぎる」



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【主題歌入り予告】米津玄師「夜鷹」に決定！｜映画『キングダム 魂の決戦』7月17日(金)公開 - YouTube





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◆新商品（衣・食・住）

わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ 2026年6月22日 新発売 | エースコック株式会社





販売情報のお知らせ



世界初の、完全養鰻。



おいしいうなぎをつくり続けてきた、その通過点のひとつとして。

水産庁・水研機構との協働により、いよいよこの日を迎えました。



うなぎの食文化を未来へつなぐために、「情熱」と「覚悟」をもって、皆さまの食卓へお届けしてまいります。



【販売情報】… pic.twitter.com/2WR51wGYwQ — 山田水産株式会社 (@YMD_Japan) 2026年5月27日