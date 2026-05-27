2026年05月27日 18時30分 試食

徹頭徹尾ブラックペッパーが効いているエースコック「スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン」試食レビュー



エースコックから、2026年6月1日(月)に発売される新商品「スパイス好きのための醤油ラーメン」「スパイス好きのための塩タンメン」の試供品が送られてきたので、発売に先駆けて食べてみました。



スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン 2026年6月1日 新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003356/



これが「スパイス好きのための醤油ラーメン」。エスビー食品監修の超やみつきペッパー仕上げとのことです。





原材料はこんな感じ。スパイスの内容は「香辛料」となっていて、具体的に何かはわかりません。





1食で302kcal、食塩相当量は6.4g。





フタを開けると「かやく入り粉末スープ」と「超やみつきペッパー」が入っています。





かやく入り粉末スープを開封して麺の上にかけ、これでお湯を注ぐ準備はOK。





一方、これが「スパイス好きのための塩タンメン」。





やはりスパイスの内容は「香辛料」となっています。





1食で304kcal。食塩相当量は5.3g。





「かやく入り粉末スープ」と「超やみつきペッパー」が入っています。





かやく入り粉末スープを麺の上にかけます。





あとはお湯を注いで3分待ちます。





時間になったらフタをめくって軽く混ぜ、超やみつきペッパーをお好みの量入れればOK。今回はすべて投入しました。入れる前の時点から鼻がムズムズとするコショウ風味の強さです。





醤油ラーメンとしてはかなりスタンダードな味なのですが、超やみつきペッパーがとても強力で、コショウらしい弱いピリピリとした風味が食べ始めからすすり終わりまでついてきます。唐辛子とはまた違う辛さで確かに「スパイシー」で、コショウの風味が好きな人には食べてほしい品なのですが、「確かにコショウもスパイスだけれど、この方向も『スパイス好き』と呼ぶのだろうか？もっと多種多様なスパイスのマリアージュも楽しませてほしい」ということが頭をよぎりました。





塩タンメンにも同じように、超やみつきペッパーを全量投入。





さらっとした塩味がブラックペッパーでぐっと締まる印象。全量入れても辛くて食べられないということはないですが、塩味が強めなので、別途しっかりと水分を取っておきたいところです。





「スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン」は希望小売価格税別236円で、2026年6月1日(月)から全国で発売。Amazonでは12個セットが税込3059円(1個あたり255円)で予約受付中となっていました。



Amazon.co.jp: エースコック スパイス好きのための醤油ラーメン 72g ×12個 : 食品・飲料・お酒





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