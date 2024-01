「超やみつきペッパー」が付属して「スパイス好きのためのラーメン」をアピールするカップめんは一体どんな味なのか確かめてみた

・関連記事

しょうゆベースのラーメンスープとそばが意外な相性の良さを見せる「日清のどん兵衛 特盛 ラーメンスープの!? 天ぷらそば」食べてみた - GIGAZINE



ジューシーな「紅生姜天」がたまらない「日清のどん兵衛 赤鬼紅生姜天そば」試食レビュー - GIGAZINE



しょうゆと和風だしの優しい味わいが堪能できる「サッポロ一番 カップスター ヒガシマル醤油うすくちしょうゆ使用 関西だししょうゆ味」試食レビュー - GIGAZINE



レトルトカレー「肉塊チキンカレー」&「肉塊ポークカレー」はただ柔らかいだけじゃなく肉の味を最大限に引き出す秀逸な煮込み加減がグッド - GIGAZINE



2024年01月31日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.