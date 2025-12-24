2025年12月24日 17時16分 試食

わかめが文字通り山盛りなエースコックの「タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ」試食レビュー



エースコックを代表する商品の1つ「わかめラーメン」シリーズの新商品として、「タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ」が2025年12月22日(月)に登場したので、買ってきて食べてみました。



タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ 2025/12/22 新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003239/



これが「タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ」。「わかめが山のようだ…」という、なぜこの商品名なのかがわかるキャッチコピーが添えられています。





原材料はこんな感じで、かやくは「わかめ」のみ。





1食87gで344kcal。食塩相当量はめん・かやくが2.4g、スープが3.2gの合計5.6g。





フタには液体スープの袋が貼り付けられています。





そして中には後入れ粉末スープの袋が入っています。





袋を取り出すとこんな感じで、確かにわかめがたっぷり。





お湯を必要量注ぎ、3分待ちます。





3分後、フタを開けるとわかめに埋め尽くされて麺は見えなくなっていました。





後入れ粉末スープと液体スープを入れて、まぜます。





完成。とにかく、わかめがたっぷり。





中央に集めると、わかめの山ができました。





さっぱりとしたしょうゆベースのノーマル「わかめラーメン」に大量のわかめが加わり、どこを食べても常に口の中にわかめ味が広がります。こってりした脂などがないので、食べていて罪悪感が少ないのがうれしいところ。最後までわかめたっぷりなので、わかめ好きの人はぜひ食べてみてください。





「タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ」は税別271円で、2025年12月22日(月)から発売中。Amazonでは12個セットが税込3186円(1個266円)で購入可能です。



Amazon.co.jp: エースコック マウンテンわかめラーメン しょうゆ 87g ×12個 : 食品・飲料・お酒

