「ゼルダの伝説 時のオカリナ」がNintendo Switch 2でフルリメイク
1998年にNINTENDO 64向けのゲームとして登場した、ゼルダの伝説シリーズ初の3D作品である「ゼルダの伝説 時のオカリナ」が、Nintendo Switch 2で再びリメイクされます。なお、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は2011年6月にニンテンドー3DS向けにリメイクされ「ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D」として発売されています。
ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
遥かな太古 神に拠り創られたと伝わる国 ハイラル… その王国の辺境に小さな森があった……
そこでは年老いた一本の大木が森に住む者達を見守り続けている…
その者達の名は コキリ… 彼らは己だけの妖精を相棒として毎日楽しく暮らしていた…
しかし この森には ただ一人… 妖精を持たぬ少年がいたのだ…
美麗な姿でよみがえる子どもリンク
手の甲のトライフォースが光ります。
「ゼルダの伝説 時のオカリナ」
2026
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