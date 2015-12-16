2026年06月10日 01時38分 ゲーム

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」がNintendo Switch 2でフルリメイク



1998年にNINTENDO 64向けのゲームとして登場した、ゼルダの伝説シリーズ初の3D作品である「ゼルダの伝説 時のオカリナ」が、Nintendo Switch 2で再びリメイクされます。なお、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は2011年6月にニンテンドー3DS向けにリメイクされ「ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D」として発売されています。



ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





遥かな太古 神に拠り創られたと伝わる国 ハイラル… その王国の辺境に小さな森があった……





そこでは年老いた一本の大木が森に住む者達を見守り続けている…





その者達の名は コキリ… 彼らは己だけの妖精を相棒として毎日楽しく暮らしていた…





しかし この森には ただ一人… 妖精を持たぬ少年がいたのだ…





美麗な姿でよみがえる子どもリンク





手の甲のトライフォースが光ります。





「ゼルダの伝説 時のオカリナ」





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