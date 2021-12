ワクチンを追加接種しないとオミクロン株に有効な中和抗体が十分に得られない

「オミクロン株」は、2020年初頭から世界で猛威を振るう新型コロナウイルスの変異株の1つで、2021年11月に 南アフリカで発見 されました。 オミクロン株は2021年秋まで世界的な流行株だったデルタ株と比較すると、デルタ株と比較すると、症状がそれほど重篤・深刻にはなりにくいという特徴があります。研究によれば、通院リスクは20%~25%低く、一時入院のリスクは40%~45%低いとのこと。過去に新型コロナウイルスに感染したこともワクチン接種もしておらず抗体を持っていないという人でも、入院リスクはデルタ株より11%低いそうです。 Report 50 - Hospitalisation risk for Omicron cases in England | Faculty of Medicine | Imperial College London https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-50-severity-omicron/ 一方で、感染力は桁外れに強く、すでにイギリスでは主流はデルタ株からオミクロン株に移行しています。ワクチンのオミクロン株に対する効果も、他の変異株に対する効果と比べて小さいことが示唆されています。

2021年12月23日 14時15分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

