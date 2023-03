2023年03月30日 10時38分 ソフトウェア

Steamは2024年以降Windows 7やWindows 8.1で動作しなくなる



ゲーム販売プラットフォームであるSteamを運営するValveが、2024年1月1日にWindows 7・Windows 8・Windows 8.1でのSteamのサポートを終了すると発表しました。Valveによると、2024年以降はSteamのクライアントがWindows 7とWindows 8で動作しなくなるとのことです。



Valveによると、Steamの中核的な機能がGoogle Chromeの組込みバージョンに依存しており、このバージョンが古いWindowsで機能しなくなるのがサポート打ち切りの理由とのこと。Windows 10以降にのみ存在するWindowsの機能およびセキュリティの更新が必要となるため、Windows 7やWindows 8.1で動作しなくなってしまうというわけです。





Valveは「サポート終了は2024年ですが、Windows 7・Windows 8・Windows 8.1のユーザーの皆さまには早めの更新を強くお勧めします。Microsoftは2020年1月にWindows 7の、2023年1月にWindows 8,1のセキュリティ更新プログラムと技術サポートを終了しました。これらのOSを搭載するPCは、インターネットに接続すると新しいマルウェアやエクスプロイトの影響を受けやすくなります。そして、マルウェアによってゲームやPCのパフォーマンスが低下したりクラッシュしたりする可能性があります。さらに、マルウェアはSteamアカウントや認証情報を盗む可能性もあります」と述べています。



Steamは毎月ハードウェア&ソフトウェア調査を発表しており、2023年2月時点の調査結果によると、Windows 7(64bit)ユーザーが全体の1.43%、Windows 8.1(64bit)が全体の0.34%、Windows 7(32bit)ユーザーが全体の0.09%存在しているとのこと。つまり、今回のサポート終了の影響を受けるのは全体の約1.86%になります。





Steamではゲーム購入情報がアカウントに紐付けられているため、サポート終了によって購入したゲームが消えてしまうことは基本的にありません。また、ゲームによってはセーブデータもクラウドで保存可能なので、新しい環境に移行してもそのままゲームの続きを遊ぶことができることもあります。



なお、Windows 7からWindows 10への無償アップグレードはWindows Update経由では終了しましたが、メディア作成ツールを使った方法だと無償で行うことが可能です。



また、Microsoftは「Windows 10のサポートは2025年に終了する」と発表しているため、Windows 10ユーザーはもうしばらくSteamで遊ぶことができそうです。



