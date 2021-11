2021年11月05日 13時30分 ハードウェア

Intelの第12世代Coreプロセッサー「Alder Lake」はAMD Ryzenを打ち砕く「新王者」との評価



デスクトップPC向けの第12世代インテルCoreプロセッサーが2021年11月4日に発売されました。「Alder Lake」の開発コードで知られるこのCPUは、高性能コア(P-core)と高効率コア(E-core)という2種類のコアを混載しているのが特徴の1つで、第11世代と比べてシングルスレッドのパフォーマンスが19%向上したとうたっていますが、実際にレビューを行った各サイトによれば、第11世代と大きな差があるだけではなく、AMD Ryzen 9すらも上回るものであるとの評価がなされています。



レビュー用に提供されたのは「Core i9-12900K」と「Core i5 12600-K」。



Ars Technicaはリード文で「Intelのパワーあふれるi9-12900KがAMDのRyzen 9 5950xをマルチスレッドでも粉砕」と表現。



Tom's Hardwareはレビュー記事のタイトルで「ゲームの王冠を取り戻す」と、ゲーミング性能の高さをはっきりと評価。



VentureBeatは「IntelはCore i9-12900Kで自分自身を再発見した」と表現し、「レビューするのが楽しい」と書いています。また、端的に「高速かどうかと聞かれると『はい』です」と述べました。



Ars TechnicaはGeekbench 5やPassMark PerformanceTest、Cinebenchでベンチマークを実施。



Geekbench 5では、前世代である第11世代のCore i9-11900Kが「10469」だったのに対してCore i9-12900Kは「18241」で、ほぼ2倍のスコアをたたき出しました。なお、Ryzen 9 5900Xは「13667」、Ryzen 9 5950Xは「15102」です。





この結果について、Ars Technicaは「GeekbenchはIntelに有利な外れ値が出やすい」と厳しい見方をしていますが、Passmark PerformanceTestでもRyzen 9 5950Xの「41128」をCore i9-12900Kは「47835」と上回り、Cinebenchでも5950Xの「10085」を12900Kは「10323」と上回っていることから、今回のスコアは確かなものだと述べています。



VentureBeatはRyzen 9 5950XとCore i9-12900Kで複数のゲームを実行し、いずれのゲームでも12900Kの方が高いFPSを記録したことを確認しました。特に「ヒットマン3」では5950Xの平均が137だったのに対し12900Kは190と大きな差がついたとのこと。



この他のサイトでも複数のベンチマークが行われていますが、総じて12900Kの方が好成績となっています。



気になる点として指摘されているのは、性能をフルに発揮させたときの電力消費量で、コア数の多さもあってRyzenを遥かに上回ってしまうとのこと。



ただ、その分だけパフォーマンスで圧倒しているということでもあり、「AMDに奪われていた王者の座をIntelが取り戻した」という見方が支配的です。