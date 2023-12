任天堂のスターフォックス・スーパーマリオ64・ゼルダの伝説 時のオカリナなどの3Dゲーム開発につながった伝説のデモ「Eclipse」、イギリスの17歳が任天堂の将来の方向性をどのように定めたのか

かつてティーンエイジャーが作成し、任天堂の3Dゲームに大きな影響を与えたとされる「Eclipse」というゲームが存在します。このゲームがいかにして作られ、任天堂へと伝えられたのかについて、任天堂系情報サイト・Nintendo World Reportのジョン・レイルディン氏が解説しました。 Eclipse: The Demo that Sold 3D to Nintendo | Video Game History Foundation https://gamehistory.org/eclipse-the-demo-that-sold-3d-to-nintendo/ 1992年、任天堂は「X」というタイトルのゲームをゲームボーイ向けに発表しました。ジャンルはシューティング、楽曲製作に「とたけけ」こと戸高一生氏が参加していて、当時としては画期的な3Dを実現したゲームとして知られている「X」は、実はディラン・カスバートという青年がプログラミングした「Eclipse」というデモが元になっているそうです。

・関連記事

過去に登場したゲームの87%はもう遊ぶことができなくなっている - GIGAZINE



簡単にSteam Deckをレトロゲーのエミュレーターにできる「EmuDeck」 - GIGAZINE



FPSの金字塔「DOOM」の生みの親であるジョン・ロメロ氏が「1990年代におけるインディーゲームの開発はどうだったのか」を語る - GIGAZINE



Arkaneのマルチ対応ヴァンパイアシューティング「Redfall」はなぜ失敗してしまったのか? - GIGAZINE





2023年12月05日 16時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.