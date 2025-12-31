2025年12月31日 13時00分 ゲーム

スーパーマリオ64のゲームボーイアドバンス版を作る非公式プロジェクト



スーパーマリオ64は1996年にリリースされたNINTENDO 64向けのゲームソフトで、今でもRTAプレイヤーやレトロゲーム愛好家などを中心に根強い人気を保っています。そんなスーパーマリオ64をゲームボーイアドバンスに移植するプロジェクトがソフトウェアエンジニアのジョシュア・バレット氏によって進められています。



Joshua Barretto: "A few days ago I suddenly had …" - social.coop

https://social.coop/@jsbarretto/112362579231077206



バレット氏は2024年4月頃に「スーパーマリオ64をゲームボーイアドバンスに移植したい」と思い立ったとのこと。ゲームボーイアドバンスはNINTENDO 64と比べて圧倒的に処理性能が低いため、バレット氏はほとんどのコードを自分で作成することになりました。





2024年5月にはある程度プレイ可能な状態になりました。開発初期ははマリオのモデルが完成しておらず、三角錐の物体がステージ上を走り回っています。



Super Mario 64 running on a Gameboy Advance - YouTube





2024年5月末にはマリオっぽいモデルが導入されました。しかしこの時点では「テクスチャー同士の隙間が目立つ」といった問題がありました。



A proper player model, rotations, much faster texture mapping [SM64 GBA] - YouTube





そして、2024年12月には実際にゲームボーイアドバンスSPの実機でNINTENDO 64をプレイするデモ動画が公開されました。



Enemies, Movement, and a Demo on Real Hardware [SM64 GBA] - YouTube





2024年12月のバージョンではマリオの移動やジャンプのモーションが実装されたほか、画面右上にパワーメーターが表示されるようになりました。





テクスチャー同士の隙間に関する問題が解決されたほか、クリボーも実装されています。クリボーに当たってパワーメーターが減る様子や、クリボーを踏みつけて倒す様子も確認できます。





ゲームボーイアドバンスSPでもしっかり動作します。画面に黒いしま模様が映っていますが、これはカメラの問題であって、肉眼では黒いしま模様は見えずにキレイな画面でプレイできるそうです。





なお、バレット氏は「ゲームボーイアドバンス移植版のスーパーマリオ64のアセットは任天堂の知的財産から派生しているため、ROMデータを一般公開することはできません。代わりに、自分で作成したコードやモデルは公開予定です」と述べています。

