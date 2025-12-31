メモ

年末ジャンボ宝くじ(第1082回全国自治宝くじ)の当せん番号一覧

by ほしのるる

2024年度年末ジャンボ宝くじ年末ジャンボ宝くじ(第1031回全国自治宝くじ)の当選結果はこちら

1等7億円が23本、1等の前後賞1億5000万円が46本(1等・前後賞をあわせると10億円で昨年度と同じく宝くじ史上最高額、昨年度と同じ)、1等の組違い賞10万円が4577本(昨年度と同じ)、2等1億円が23本(昨年度より161本減)、3等1000万円が92本(昨年度から9108本減)、4等100万円が920本(昨年度より4万5180本減)、5等1万円が138万本(昨年度より92万本増)、6等3000円が460万本(昨年度と同じ)、7等300円が4600万本(昨年度と同じ)が用意されている「第1082回全国自治宝くじ年末ジャンボ抽せん会」が東京オペラシティ コンサートホールにて開催されるので、当選番号を速報で掲載していきます。

商品情報｜ジャンボ宝くじ
https://www.takarakuji-official.jp/brand/jumbo/product/product.html

ジャンボ宝くじ | みずほ銀行
https://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/check/tsujyo/top.html?type=jumbo

抽せん会会場の様子


抽せん機に矢が放たれます。


1等の組と番号が決まりました。


なお、珍しいことに、組十百位の抽せん機は矢が一度外れてしまったため、再抽せんが行われました。


当せん番号表は以下。


◆第1082回全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ

等級等・当せん金番号
1等・7億円(23本)

22組 146504番

1等の前後賞・1億5000万円(46本)1等の前後の番号
1等の組違い賞・10万円(4577本)1等の組違い同番号
2等・1億円(23本)

43組　127948番

3等・1000万円(92本)

117組　172316番
12組　102159番
116組　148147番
171組　174097番

4等・100万円(920本)

組下1ケタ 7組　114925番
組下1ケタ 2組　182568番

5等・1万円(138万本)

下3ケタ　345番
下3ケタ　819番
下3ケタ　350番

6等・3000円(460万本)

下2ケタ　02番

7等・300円(4600万本)

下1ケタ　0番


◆第1083回全国自治宝くじ 年末ジャンボミニ

等級等・当せん金番号
1等・3000万円(150本)

組下1ケタ 1組 114597番

1等前後賞・1000万円(300本)

1等の前後の番号

2等・100万円(150本)

組下1ケタ 2組 150935番

3等・3万円(4万5000本)

下4ケタ 1012番
下4ケタ 1863番
下4ケタ 4885番

4等・1万円(45万本)

下3ケタ 015番
下3ケタ 850番
下3ケタ 860番

5等・3000円(150万本)

下2ケタ 96番

6等・300円(1500万本)

下1ケタ 3番


なお、支払期間は2026年1月8日(木)から2027年1月7日(木)までです。

