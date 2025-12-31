年末ジャンボ宝くじ(第1082回全国自治宝くじ)の当せん番号一覧
by ほしのるる
2024年度年末ジャンボ宝くじ年末ジャンボ宝くじ(第1031回全国自治宝くじ)の当選結果はこちら。
1等7億円が23本、1等の前後賞1億5000万円が46本(1等・前後賞をあわせると10億円で昨年度と同じく宝くじ史上最高額、昨年度と同じ)、1等の組違い賞10万円が4577本(昨年度と同じ)、2等1億円が23本(昨年度より161本減)、3等1000万円が92本(昨年度から9108本減)、4等100万円が920本(昨年度より4万5180本減)、5等1万円が138万本(昨年度より92万本増)、6等3000円が460万本(昨年度と同じ)、7等300円が4600万本(昨年度と同じ)が用意されている「第1082回全国自治宝くじ年末ジャンボ抽せん会」が東京オペラシティ コンサートホールにて開催されるので、当選番号を速報で掲載していきます。
抽せん会会場の様子
抽せん機に矢が放たれます。
1等の組と番号が決まりました。
なお、珍しいことに、組十百位の抽せん機は矢が一度外れてしまったため、再抽せんが行われました。
当せん番号表は以下。
◆第1082回全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ
|等級等・当せん金
|番号
|1等・7億円(23本)
22組 146504番
|1等の前後賞・1億5000万円(46本)
|1等の前後の番号
|1等の組違い賞・10万円(4577本)
|1等の組違い同番号
|2等・1億円(23本)
43組 127948番
|3等・1000万円(92本)
117組 172316番
|4等・100万円(920本)
組下1ケタ 7組 114925番
|5等・1万円(138万本)
下3ケタ 345番
|6等・3000円(460万本)
下2ケタ 02番
|7等・300円(4600万本)
下1ケタ 0番
◆第1083回全国自治宝くじ 年末ジャンボミニ
|等級等・当せん金
|番号
|1等・3000万円(150本)
組下1ケタ 1組 114597番
|1等前後賞・1000万円(300本)
1等の前後の番号
|2等・100万円(150本)
組下1ケタ 2組 150935番
|3等・3万円(4万5000本)
下4ケタ 1012番
|4等・1万円(45万本)
下3ケタ 015番
|5等・3000円(150万本)
下2ケタ 96番
6等・300円(1500万本)
|下1ケタ 3番
なお、支払期間は2026年1月8日(木)から2027年1月7日(木)までです。
