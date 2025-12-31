2025年12月31日 13時04分 メモ

年末ジャンボ宝くじ(第1082回全国自治宝くじ)の当せん番号一覧

by ほしのるる



2024年度年末ジャンボ宝くじ年末ジャンボ宝くじ(第1031回全国自治宝くじ)の当選結果はこちら。



1等7億円が23本、1等の前後賞1億5000万円が46本(1等・前後賞をあわせると10億円で昨年度と同じく宝くじ史上最高額、昨年度と同じ)、1等の組違い賞10万円が4577本(昨年度と同じ)、2等1億円が23本(昨年度より161本減)、3等1000万円が92本(昨年度から9108本減)、4等100万円が920本(昨年度より4万5180本減)、5等1万円が138万本(昨年度より92万本増)、6等3000円が460万本(昨年度と同じ)、7等300円が4600万本(昨年度と同じ)が用意されている「第1082回全国自治宝くじ年末ジャンボ抽せん会」が東京オペラシティ コンサートホールにて開催されるので、当選番号を速報で掲載していきます。



商品情報｜ジャンボ宝くじ

https://www.takarakuji-official.jp/brand/jumbo/product/product.html



ジャンボ宝くじ | みずほ銀行

https://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/check/tsujyo/top.html?type=jumbo



抽せん会会場の様子





抽せん機に矢が放たれます。





1等の組と番号が決まりました。





なお、珍しいことに、組十百位の抽せん機は矢が一度外れてしまったため、再抽せんが行われました。





当せん番号表は以下。





◆第1082回全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ



等級等・当せん金 番号 1等・7億円(23本) 22組 146504番 1等の前後賞・1億5000万円(46本) 1等の前後の番号 1等の組違い賞・10万円(4577本) 1等の組違い同番号 2等・1億円(23本) 43組 127948番 3等・1000万円(92本) 117組 172316番

12組 102159番

116組 148147番

171組 174097番 4等・100万円(920本) 組下1ケタ 7組 114925番

組下1ケタ 2組 182568番 5等・1万円(138万本) 下3ケタ 345番

下3ケタ 819番

下3ケタ 350番 6等・3000円(460万本) 下2ケタ 02番 7等・300円(4600万本) 下1ケタ 0番



◆第1083回全国自治宝くじ 年末ジャンボミニ



等級等・当せん金 番号 1等・3000万円(150本) 組下1ケタ 1組 114597番 1等前後賞・1000万円(300本) 1等の前後の番号 2等・100万円(150本) 組下1ケタ 2組 150935番 3等・3万円(4万5000本) 下4ケタ 1012番

下4ケタ 1863番

下4ケタ 4885番 4等・1万円(45万本) 下3ケタ 015番

下3ケタ 850番

下3ケタ 860番 5等・3000円(150万本) 下2ケタ 96番 6等・300円(1500万本) 下1ケタ 3番



なお、支払期間は2026年1月8日(木)から2027年1月7日(木)までです。

