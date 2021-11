2021年11月17日 12時30分 ゲーム

スーパーマリオ64をApple TVでプレイすることに成功



往年の人気ゲーム「スーパーマリオ64」をApple TVに移植した人物が登場しました。当人は「60fps、フルスクリーンでプレイできます」と述べています。



Super Mario 64 Ported to the Apple TV (sm64ex-ios) : appletv

Developer ports Super Mario 64 to the Apple TV, here's how you can try it [Video] - 9to5Mac

実際にスーパーマリオ64をApple TVでプレイしている様子は、海外掲示板「Reddit」に投稿された以下の動画から確認できます。









Apple Musicなどのアイコンに並ぶ、モザイクがかけられたマリオのアイコン。このアイコンを選ぶと……





スーパーマリオ64が起動します。





Apple TVで、実機さながらにゲームをプレイしています。





テクスチャの設定やチートコマンドの実行などの機能も備わっており……





マリオを巨大化させるなどして遊ぶことができる模様。





移植を実行したckosmic氏によると、この移植は「スーパーマリオ64デコンププロジェクト」を利用したものだとのこと。スーパーマリオ64デコンププロジェクトは、2019年頃からソフトウェア開発プラットフォームのGitHub上で行われていた「スーパーマリオ64を逆コンパイルしてプログラミング言語によるソースコードを抽出する」というプロジェクト。このプロジェクトの活用例としては、スーパーマリオ64をブラウザ上で遊ぶことができるサイトなどがあります。



ブラウザ上から無料で「スーパーマリオ64」がプレイできるサイトが登場 - GIGAZINE





ckosmic氏はこのプロジェクトを参考に、まずはスーパーマリオ64をiOSに移植。その後外部ディスプレイのサポートなどの小さな改善を加え、Apple TVのtvOSに移植を果たしたとのこと。



ただし、任天堂はゲームのROMデータの配布や改造版の配布などに対してデジタルミレニアム著作権法(DMCA)を用いた著作権侵害を主張し、配信停止を強く求めることで知られています。前述のスーパーマリオ64がプレイできるサイトは何らかの理由で既にサービスを停止しており、今回のckosmic氏のプロジェクトも著作権侵害などを理由に消滅する可能性が考えられます。