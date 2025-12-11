スーパーマリオ64を初代PlayStationで動かす「Super Mario 64(DualShock Version)」
1996年に発売された家庭用ゲーム機NINTENDO 64向けゲーム「スーパーマリオ64」を、1994年に発売された初代PlayStationでプレイするという取り組みが行われています。
malucartさんはスーパーマリオ64を逆コンパイルして、NINTENDO 64ではなくPSX(DVDレコーダーとPlayStation 2のハイブリッドデバイス)でプレイできるようにした「Super Mario 64(DualShock Version)」をGitHub上で公開しています。
「Super Mario 64(DualShock Version)」をプレイした様子を録画したのが以下の動画。
⭐ Super Mario 64 - Playstation Port - YouTube
スーパーマリオ64はNINTENDO 64のタイトルですが、ゲームのスタート画面右下にはなぜかPlayStation向けコントローラー「DUALSHOCK」の文字があり、マリオの顔面は出てきません。
ゲーム画面はこんな感じで木がなぜか宙に浮いていたり、空が真っ黒だったりと、一部のオブジェクトが正確に描写できていないことがわかります。この通り、「Super Mario 64(DualShock Version)」にはまだまだ多くの制限があります。
動きもカクカクで映像にはチラつきが発生しているのがわかります。
カメラを回した際の周囲環境のレンダリングも甘いです。
マリオの体は凸凹が目立つ粗い見た目となっています。
下半分が透明な木によじ登るマリオ。
スライダーではマリオとコインが透明になってしまいました。
クッパも登場します。
「Super Mario 64(DualShock Version)」には他にもゲームがクラッシュしたり、効果音が時々変な音になったり、カメラを制御することができなかったりと、さまざまな問題が残っています。また、「Super Mario 64(DualShock Version)」は記事作成時点ではアメリカからしかビルドできない点には注意が必要です。
