NINTENDO64向けタイトルとして開発され未発表のままだった「ダイナソープラネット」のプレイ可能なビルドが公開される

なお、Forest of Illusionはダイナソープラネットのプレイ可能なビルドは「スウェーデンのプライベートゲームコレクターから購入した」と説明しています。また、入手したデータを実際にプレイできるようにするにはハッキングが必要だったとForest of Illusionは説明しました。

2021年02月21日 16時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

