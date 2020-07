2020年07月27日 14時10分 ゲーム

スーパーマリオ64のソースコードからルイージがプレイ可能なキャラクターだったことが判明、「ルイージは実在した」とネットで話題に



任天堂のゲームタイトルのソースコードが大量に流出していると報じられており、同時に「スーパーマリオ64」や「ゼルダの伝説 時のオカリナ」、「スーパーマリオ ヨッシーアイランド」といったタイトルのプロトタイプのソースコードもインターネット上に流出しています。スーパーマリオ64のプロトタイプのソースコードを分析したところ、プレイ可能なキャラクターとしてマリオの弟であるルイージのデータが存在していたことが明らかになっています。



Now N64 prototypes for Mario 64, Ocarina and more have reportedly leaked | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/now-n64-prototypes-for-mario-64-ocarina-and-more-have-reportedly-leaked/



1996年のインタビューの中で、マリオの生みの親である宮本茂さんが、スーパーマリオ64では当初マリオに次ぐ2番目のプレイアブルキャラクターとしてルイージを準備していたことを明かしています。



そして新しく流出した大量の任天堂のゲームデータの中に、スーパーマリオ64の初期ビルドであると言われている「ウルトラ64マリオブラザーズ」というファイルが存在しており、この中にプレイアブルキャラクターとしてルイージのデータが含まれていることが明らかになりました。この情報に対して、インターネット上では「L Is Real(ルイージは実在した)」と話題になっています。



MARIO 64 SOURCE JUST LEAKED



THERE’S AN OFFICIAL LUIGI MODEL pic.twitter.com/EfkfETKY0C — DRINK OF THE (HD) WINE OF THE WRATH OF GOD (@BigCti) July 25, 2020



プログラマーの@GlitchyPSIさんによると、流出したスーパーマリオ64のソースコードの中にはルイージの3つのテクスチャーが含まれていたそうです。さらに、純粋なC言語を使用しているため、比較的簡単にルイージのデータをスーパーマリオ64にインポートすることができるとのこと。



Two things about Luigi in the SM64 leak:

1. IT IS REAL. here are the 3 textures I extracted from it



2. Decomp people can easily import the model ingame because it's in pure C, it just needs some manwork to change the syntax up pic.twitter.com/N2JNx5Lnd1 — GlitchyPSI @ Artfight ???????? // BLM (@GlitchyPSI) July 25, 2020



以下はスーパーマリオ64のマリオにルイージの顔データだけインポートしてみた、という画像。



i ported luigi's head from the n64 leak pic.twitter.com/5nFbU7D9Xr — Cucky (@greendev123) July 25, 2020



逆に顔以外のルイージのパーツを再構築している途中、というTwitterユーザーも。



While this doesn't excite me as much as others, many are excited that "L IS Real" and Luigi is in Mario 64's beta filed, but put into segments, and they've been slowly reconstructing him. pic.twitter.com/LrXUiRiFv9 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 26, 2020



実際にソースコード内のデータからルイージを再現したムービーも投稿されています。



super luigi 64 in Real pic.twitter.com/2mbm8wlnK3 — axo #BlackLivesMatter (@axoonium) July 26, 2020



以下のムービーではスーパーマリオ64の中で実際にルイージを操作する様子を見ることができます。



SM64 - Luigi Restored - YouTube





他にも、今回流出したソースコードから、スーパーマリオ64でスターをゲットした際にマリオが踊るダンスの別バージョンの存在も明らかになっています。



Still haven't went to bed. Still doing Mario 64. Bunch of unused animations I'm going to take a peak at now, here's "windemoAold", which is mario doing a cute little dance. This was supposed to go instead of the star dance animation. pic.twitter.com/qhuNOTkkod — Nova (@Marionova64) July 26, 2020



なお、今回リークされた大量のソースコードは一部のファイルが破損しているといわれており、完全な状態でルイージをスーパーマリオ64上で再現することは難しいのではと指摘されています。



また、海外ゲームメディアのVGCは今回の大量データリークは2020年5月に起きたデータリークと関連している可能性があると指摘。なお、2020年5月に起きたデータリークはWiiのハードウェアおよびソフトウェアの開発を請け負っていたBroadOnに関連するサーバーがハッキングされたことによるものと考えられています。