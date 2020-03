2020年03月22日 22時00分 ゲーム

ファン自作の「PS4でプレイできるマリオ」が任天堂からの苦情を受けて削除されることに



PlayStation 4専用ゲームの「Dreams Universe」は、誰もが手軽にゲームを作り、共有することが可能になる「こんなゲームがあったらいいな」を実現するための場所です。自由にゲームを自作できてしまうというDreams Universeを使い、メタルギアソリッドやファイナルファンタジーVIIを自作する猛者も登場しているのですが、任天堂の人気ゲームシリーズである「スーパーマリオ」風のゲームを自作してしまったプレイヤーも登場しています。しかし、この「スーパーマリオ風のゲーム」に対して任天堂から苦情が入り、同ゲームはDreams Universe上から削除されたと報じられています。



Sony pulls Super Mario from Dreams after Nintendo complaint • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-21-sony-pulls-super-mario-from-dreams-after-nintendo-complaint



Dreams Universeでプレイヤーが自作した「スーパーマリオ風のゲーム」の一例が以下のもの。



Dreams PS4 - Super Mario Infinity - YouTube





タイトルは「Super Mario Infinity」で、製作者名は「SilverDragon-x-」。





ゲーム画面はこんな感じで、スーパーマリオ64から始まった3Dマリオ風のアクションゲーム。





プレイヤーの操作するキャラクターはどこからどう見てもマリオそのもの。マリオの後ろにはお馴染みのクリボーの姿も。





プレイヤーが自作したステージにはスターも配置されている模様。





これと同じように「スーパーマリオ風のゲーム」をDreams Universeで自作したPiece of Craftさんが、自身のTwitter上で「我々はあまりに太陽の近くを飛んでしまったようです!大きなゲーム会社(任天堂)はDreams Universeの中で、明らかに私の『カッコイイ』というメモを読まなかったようです。ただし、心配は不要です、バックアップ計画があるので。しかし、今のところDreams Universe上に存在した私のマリオを使ったプロジェクトは保留されることとなります」とツイート。Piece of CraftさんがDreams Universe上で自作した「スーパーマリオ風のゲーム」が削除されたと説明しています。



Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3 — Piece of Craft (@Piece_of_Craft) 2020年3月20日



さらに、Piece of Craftさんは「私のプレイステーションネットワーク(PSN)アカウントに紐付けられているメールアドレス宛に、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)ヨーロッパの法務部およびビジネス事務部からメールが届きました。つまり、任天堂からメールが届いたわけではありません。メールによると、任天堂はDreams Universe上で私がスーパーマリオという知的財産を使用していることに異議を唱えたようです」と述べ、プロジェクトが保留になった理由を説明しています。



The email came through to the same email i have linked to my psn but it was from the legal and business affairs Division of Sony Interactive Entertainment Europe

so not from Mm.

And stated Nintendo, themselves, had objected to my use of their Super Mario IP in Dreams — Piece of Craft (@Piece_of_Craft) 2020年3月21日



加えて、「私はこのゲームを直すことができますが、オリジナル版には既にアクセスできない状況となっており、他のプレイヤーが私の作った『スーパーマリオ風のゲーム』を探したりプレイしたりすることは既にできなくなっています。(Dreams Universe上の)マリオを使ったゲームに何が起きているのかは定かではなく、もう少し状況を見定める必要があります。ただ、これは手のひらを返すかのような仕打ちです」ともツイートしています。



well i can and i cant.

i can remix it but the original i can no longer edit and other will not find or be able to use. not too sure what will happen to levels that used the mario guess we'll have to wait and see

its kinda like a slap on the wrist. — Piece of Craft (@Piece_of_Craft) 2020年3月21日



海外ゲームメディアのEurogamer.netは「Dreams Universe上にはゲームや映画、マンガのキャラクターまでSIE以外が所有する知的財産コンテンツが多数存在しています。そのため、モデレーターはさぞかし大変なことでしょう」と記しています。





なお、Dreams Universe上に存在するスーパーマリオ風のゲームのうち、SilverDragon-x-さんが自作した「Super Mario Infinity [Demo]」およびYoru_Tamashiさんが自作した「Super Mario 64 HD」は、記事作成時点でもプレイ可能となっています。



Super Mario Infinity [Demo] | indreams.me





Super Mario 64 HD | indreams.me