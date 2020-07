【訃報】ファッションデザイナーの山本寛斎さん死去

もともと父親がテーラーをしていて、ファッションが身近な環境で育った寛斎さんですが、7歳の時に両親が離婚。父親の育児放棄で一時は弟2人とともに児童養護施設に入り、再び父親に引き取られ、転校を繰り返すという生活を送りました。 大学進学時に上京し、横浜で洋裁教室をしていた母と再会。そこでファッション誌「装苑」と出会い、ファッション学校を出ていなくてもコンテスト「 装苑賞 」を取った人がいることを知ります。大学中退後、コシノジュンコさんや細野久さんのアトリエでお針子として働きつつ、スタイル画の練習を重ねた寛斎さんは、1967年に装苑賞を受賞します。このころ、「 駆け落ち同然で結婚 」しており、生活のために日雇いの肉体労働も掛け持ちしていたことがインタビューで語られています。 1971年に独立した寛斎さんは、ロンドンで日本人による初のファッションショー「Kansai in London」を開催し、成功を収めます。このときの縁がもとで、1973年にはデヴィッド・ボウイの衣装を手がけました。 しかし、1974年にパリで開催した「Kansai in Paris」は失敗。負債を背負った寛斎さんは地道な営業を行って再起し、1979年にニューヨーク・コレクションに参加。1980年にはパリなどにブティックをオープン。1993年からはファッションとパフォーマンスを合わせた複合イベント「KANSAI SUPER SHOW」を開催してきました。 2019年に誕生日を祝う寛斎さん

2020年07月27日 13時59分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

