Nintendo Switch 2をゲットしたらプレイすべき10のゲーム



2025年6月、ついにNintendo Switch 2が発売されました。発売当初は売り切れ続出だったNintendo Switch 2ですが、発売から4カ月で1000万台超の累計販売台数を記録しており、日本国内でも既に入手したという人が徐々に増えてきているはず。そんなNintendo Switch 2をゲットしたという人向けに、オススメのタイトルをゲームメディアが紹介していたのでまとめてみました。



The Best Nintendo Switch And Switch 2 Exclusives Of 2025 - GameSpot

https://www.gamespot.com/gallery/the-best-nintendo-switch-and-switch-2-exclusives-of-2025/2900-7323/



The Top 10 Nintendo Switch 2 Games - Game Informer

https://gameinformer.com/2025/12/05/the-top-10-nintendo-switch-2-games



◆1：メトロイドプライム4 ビヨンド





「メトロイドプライム4 ビヨンド」は2025年12月4日に発売された、Nintendo Switch向けゲームです。Nintendo Switch 2向けに解像度＆フレームレートを向上させ、ローディング時間も短縮したNintendo Switch 2 Editionも存在しています。Nintendo Switch 2 EditionはNintendo Switch版のソフトを持っている場合、税込1000円のアップグレードパスを購入すればプレイできるようになります。



GameSpotは「『メトロイドプライム4 ビヨンド』は、なぜこのシリーズが特別なものなのかと、約10年前に初めて予告されて以来ファンが待ちわびてきた理由を説明する、美しい探検アドベンチャーゲーム」「過去作よりも多くのキャラクターが登場しますが、ビューロス(ゲームの舞台となる惑星)の広大な奥深くに迷い込むような、陰鬱で孤独な探索の瞬間を巧みに描き出しています。また、多彩な操作オプションのおかげで、戦闘はかつてないほどシャープになっています。『メトロイドプライム4 ビヨンド』の発売は長らく待たれていましたが、メトロイドファンにとっては待った甲斐がありました」と評しています。





Game Informerは「『メトロイドプライム4 ビヨンド』の登場は長かったものの、その体験は期待をはるかに上回るものでした。初代『メトロイドプライム』以来のシリーズの成功要素を根本的に覆すような作品ではないものの、『メトロイドプライム』に求めていた体験を余すところなく提供しています。長年のファンも今作から始めた人も、異星の雰囲気溢れる正統派の探索アクションが楽しめます」と記しました。



メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像 - YouTube





◆2：マリオカート ワールド





「マリオカート ワールド」は2025年6月5日にNintendo Switch 2と同時に発売された専用ソフトです。



GameSpotは「マリオカート ワールドは遊び心ある追加要素と素晴らしい新モード、完全に再考されたトラック設計のアプローチを備えた素晴らしい続編」「新モードのサバイバルでは、オープンワールドを最大限に活用し、レースを緊迫感溢れるマラソンへと昇華させています」「一部のキャラクターは漫画のキャラクター設定や豊富なコスチュームで刷新されており、ウシのような風変わりなキャラクターもいます。そして、新作の目玉であるレインボーロードは圧倒的スケールと多様性で人々を魅了しています」と評しました。なお、GameSpotは「マリオカート ワールド」の唯一の欠点として「『マリオカート8 デラックス』が長年かけて築き上げてきた完成度の高さを完全には取り戻せないこと」と記しています。



Game Informerは「任天堂のゲーム機を所有するなら、マリオカートは必須かもしれません。ありがたいことに、Nintendo Switch 2では発売日にふさわしいマリオカート作品が登場しました。『マリオカート ワールド』ではひとりでも友達と一緒でも楽しくプレイ可能で、オープンワールドはひとりで走り回りたい時にも楽しい気分転換を提供してくれますシリーズ最高峰ともいえるレインボーロードもあり、間違いなく今後何年も愛されるゲームです」と称賛しました。



マリオカート ワールド [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube





◆3：HADES II





「HADES II」は、数々の賞を受賞したローグライク・ダンジョンアドベンチャー「HADES」の続編です。Nintendo Switch 2だけでなく、Steam・Nintendo Switch・Macでもプレイできます。



GameSpotは「『HADES II』はさまざまなプラットフォームでプレイできますが、正直言って、手軽に持ち運べるNintendo Switch 2でこそしっくりくるはずです。その理由の大部分は、HADES IIのローグライクな性質にあります。Nintendo Switch 2のような携帯ゲーム機は短時間のプレイに適しており、通勤中や外出先でプレイするのに最適な選択肢となっています」と述べ、HADES IIのようなローグライクゲームとNintendo Switch 2のような携帯ゲーム機の相性の良さを指摘。もちろんNintendo Switch 2との相性だけでなく、「スタイリッシュなビジュアル、壮大な音楽、魅力的で演技力の高いキャラクター、夢中にさせるゲームプレイが、『HADES II』をプレイすべき作品にしています」とも評しています。



Game Informerは「『HADES II』は前作の成功要素を継承しながら、あらゆる要素を改良し、全く新しい能力と動機を持った新しい主人公による新しい冒険へと昇華させています。プレイは最高に楽しく、グラフィックも美しく、サウンドも素晴らしいです」と記しました。



Hades II Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





◆4：ドンキーコング バナンザ





「ドンキーコング バナンザ」は2025年7月17日に発売されたNintendo Switch 2専用の3Dアクションゲームで、体験版も配信されています。



GameSpotは「『ドンキーコング バナンザ』は劇的な刷新を遂げた最新作であり、爆発的な楽しさも生み出されました」「『ドンキーコング バナンザ』は、ドンキーコングシリーズの特徴である2Dプラットフォームの楽しさを大規模な3Dアドベンチャーへと転換しました。プレイヤーが世界と関わる主な方法は、世界を破壊することです。地層を次々と破壊し、ゲームのさまざまな課題を回りくどい解決策を見つけていくのは、尽きることのない楽しさです」と評しています。



Game Informerは「『ドンキーコング バナンザ』はドンキーコングがこれまでに経験した中で最も大きくて壮大な冒険です。世界の奥深くへと潜っていくのはやりがいがあり、ほぼあらゆるものを破壊できる能力は飽きることがありません。『ドンキーコング バナンザ』には、任天堂が得意とする言葉では言い表せない秘密の味がまさにあり、ゲームをプレイするだけでただただ楽しい体験です。エンディングはゲーム全体の最高潮となるため、ぜひ最後までプレイすることをオススメします」と記しました。



ドンキーコング バナンザ 紹介映像 - YouTube





◆5：ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition





「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は2023年5月に発売されたNintendo Switch向けのタイトルですが、Nintendo Switch 2向けに解像度＆フレームレートを向上させ、ローディング時間も短縮したNintendo Switch 2 Editionが存在します。Nintendo Switch 2 EditionはNintendo Switch版の「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」を持っていれば、税込1000円のアップグレードパスを購入すればプレイ可能になりますが、Nintendo Switch Online＋追加パック加入者なら追加料金なしでNintendo Switch 2 Editionをプレイ可能です。



Game Informerは「『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』は傑作で、前作の『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』も同様です。オープンワールドは広大かつ魅力的で、冒険に没頭してしまうのも無理はありません。もしもNintendo Switch版をプレイしたことがなく、任天堂の最高傑作をプレイしたいなら、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』か『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』のNintendo Switch 2 Editionは間違いありません。どちらか優劣をつけるなら、ウルトラハンドの創造性を活かせるので『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』に軍配を上げます」と称賛しています。



なお、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」はGIGAZINEでもレビュー済みです。



Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力 - GIGAZINE





◆6：Hollow Knight: Silksong





横スクロールアクションゲームの「Hollow Knight: Silksong」は2025年9月に発売されたHollow Knightの続編で、Steam・GOG・Humble Store・PlayStation・Xbox・Nintendo Switchでもプレイ可能です。



Game Informerは「『Hollow Knight: Silksong』は才能ある開発者が、計画していたダウンコードコンテンツをより大規模な完全版としてリリースする価値があると判断し、時間をかけて実現したというものです。信じられないほど挑戦的でありながら、まぎれもなくやりがいのある、秘密に満ちた冒険に出会えます。Nintendo Switch 2版は特に素晴らしく、高フレームレートでプレイ可能で、Nintendo Switch 2の携帯性も魅力です」と記しています。



Hollow Knight: Silksong - Release Trailer - YouTube





◆7：ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ





「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」はNintendo Switch 2だけでなく、PlayStation 5、Xbox Series X/S、SteamでもプレイできるタクティカルRPGです。



Game Informerは「ファイナルファンタジータクティクスは常に素晴らしいゲームであり、フランチャイズ最高のスピンオフ作品としてしばしば挙げられます。このリメイク(あるいはリマスター)は、オリジナルの独創的なデザインが長年経っても色褪せないことを証明しています。また、追加された新要素は控えめながらも、十分に価値があります。ファイナルファンタジータクティクスが携帯型ゲーム機として登場するのは今回が初めてではありませんが、この名作が任天堂のプラットフォームでアップデートされたことを嬉しく思います」と記しています。



『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』戦闘システム紹介 - YouTube





◆8：Pokémon LEGENDS Z-A





2025年10月に発売された「Pokémon LEGENDS Z-A」は、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2でプレイできる記事作成時点では最新のポケットモンスターシリーズのゲームです。



Game Informerは「ポケモンが文字通り史上最も成功した知的財産であるのには理由があります。『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』は伝統的なポケモン体験に近いものを提供しながらNintendo Switch 2でも素晴らしい動作をします。『Pokémon LEGENDS Z-A』はターン制を基本とする従来のポケモンに、より多くのアクション要素と自由度をうまく取り入れています」と評しました。



【公式】『Pokémon LEGENDS Z-A』Final Trailer - YouTube





◆9：Ball x Pit





「Ball x Pit」は「ヴァンサバ系」と呼ばれるVampire Survivorsからインスピレーションを得た急成長中のゲームジャンルのひとつに属するゲーム。「ブロックくずし」を現代風にアレンジしたゲームで、Steam・PlayStation・Xbox・Nintendo Switchでもプレイ可能です。



Game Informerは「『Ball x Pit』プレイヤーの間でよく聞かれるのはフラストレーションです。このゲーム自体が面倒というわけではなく、不公平というわけでもありません。ただ、プレイをやめるのが非常に難しいのです」「驚くほど繰り返しプレイできる魅力的なシステムを持っており、プレイの合間に街を建設するというループ要素もこのゲームの魅力を高めています」と評しました。



BALL x PIT [Indie World 2025.8.7] - YouTube





◆10：カービィのエアライダー





「カービィのエアライダー」は、2003年にニンテンドーゲームキューブ向けにリリースされた「カービィのエアライド」の22年ぶりとなる続編で、ディレクターは「星のカービィ」や「大乱闘スマッシュブラザーズ」の生みの親として知られる桜井政博さんです。Nintendo Switch 2向けソフトで、他プラットフォームではプレイできません。



Game Informerは「カービィのエアライダー」を、「桜井さんの魅力的なスタイルを象徴するアクション・カオス・魅力が満載のゲームで、格闘ゲームのスタイルと雰囲気を異なるジャンルに持ち込んだ作品」と評しています。



カービィのエアライダー 紹介映像 - YouTube

