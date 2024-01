2024年01月05日 14時00分 ゲーム

Steamが2024年1月1日でWindows 7/8/8.1のサポートを終了



PCゲームプラットフォーム・Steamの開発元であるValveが、SteamでのWindows 7/8/8.1のサポートを正式に終了しました。これにより、上記バージョンのWindowsを利用しているユーザーは、Steamクライアントのセキュリティアップデートを含むアップデートを受け取らなくなります。



Valve cuts off Steam support for older versions of Windows | Windows Central

https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-8/steam-drops-support-for-windows-7-8-and-81-dozens-of-pc-gamers-affected





Valve turns off Steam support for Windows 7, 8 • The Register

https://www.theregister.com/2024/01/02/steam_windows_eol/



現地時間の2024年1月1日、ValveがSteamでのWindows 7/8/8.1のサポートを終了しました。これにより、Windows 7/8/8.1でSteamクライアントを利用しているユーザーは、セキュリティアップデートを含むいかなる種類のアップデートも受信しなくなります。また、ユーザーはSteamの公式サポートからサポートされていないOSに関する問題について、技術的サポートを受けることもできなくなりました。加えて、SteamはサポートされていないOSバージョンでのSteamの継続的な機能を保証できなくなるとも説明しています。



Steam Support :: Windows 7 and Windows 8 Support

https://help.steampowered.com/en/faqs/view/4784-4F2B-1321-800A





ValveはSteamでWindows 7/8/8.1のサポートを終了する理由を、「Steamのコア機能は埋め込みバージョンのGoogle Chromeに依存しており、古いバージョンのWindows(Windows 7/8/8.1)ではすでにChromeが機能しなくなっているため、この変更が必要でした」と説明しています。



なお、Windowsの開発元であるMicrosoftはWindows 7のセキュリティ更新プログラムとテクニカルサポートを2020年1月に、Windows 8.1のセキュリティ更新プログラムとテクニカルサポートを2023年1月に終了しました。そのため、Valveは「これらのOSを利用しているコンピューターは、インターネットに接続するとパッチが適用されない新しいマルウェアやその他のエクスプロイトの影響を受けやすくなります。そして、マルウェアがPC・Steam・ゲームのパフォーマンス低下やクラッシュを引き起こす可能性があります。また、マルウェアはSteamアカウントやその他のサービスの認証情報を盗むために利用される可能性もあります」と記し、サポートが終了したOSバージョンを利用するユーザーに注意喚起しています。



Windows 7とWindows 8.1の更新プログラム配信がついに終了 - GIGAZINE





テクノロジーメディアのWindows Centralは「オンラインサービスがWindows 7/8/8.1のサポートを終了することは、これらのOSに存在するセキュリティリスクを考慮すると理にかなったものです」と報じています。



なお、2023年12月時点でのSteam公式による統計情報によると、SteamユーザーのうちWindows 7/8/8.1を利用しているユーザーの割合は1%未満です。