Google ChromeのWindows 7・Windows 8.1サポートが2023年で終了予定



Googleが、2023年2月7日に予定されているChrome 110のリリースに伴ってWindows 7とWindows 8.1のサポートを正式に終了することを発表しました。古いバージョンのChromeは引き続き動作しますが、Windows 7・Windows 8.1向けに新しいバージョンのChromeがリリースされることはないとのことです。



MicrosoftによるWindows 7の延長サポートは2022年1月14日に終了しました。また、企業向けの有償サポートプログラムとなるWindows 7 Extended Security Updateは2023年1月10日に終了します。



そして、Windows 8.1のサポートも2023年1月10日に終了することが決定しています。Microsoftは、Windows 8.1については企業向けの有償サポートプログラムを提供しないと述べています。



https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-8-1サポートは-2023-年-1-月-10-日に終了します-3cfd4cde-f611-496a-8057-923fba401e93





そのため、2023年2月7日にリリースされる安定版のバージョン110を最後に、Google ChromeはWindows 7とWindows 8.1をサポートしなくなります。バージョン111以降のChromeを使用したい場合は、OSをWindows 10あるいはWindows 11に更新する必要があります。



Googleは「旧バージョンのChromeを引き続き使用することは可能ですが、Windows 7もしくはWindows 8.1を使用しているユーザー向けにアップデートがリリースされることはありません。現在Windows 7もしくはWindows 8.1をお使いの場合は、最新のセキュリティ更新プログラムとChromeを引き続き利用できるように、バージョン110のリリース日までにWindows 10以降に移行することをお勧めします」とコメントしました。