ウェブブラウザ「Vivaldi」がWindows 7とWindows 8.1のサポートを終了する理由について開発者が解説

上記の理由から、ChromiumチームはWindows 7へのサポートを維持する姿勢を見せていましたが、2023年初頭にWindows 7とWindows 8.1のサポートを終了することを決定しました。 Sunsetting support for Windows 7 / 8/8.1 in early 2023 - Google Chrome Community https://support.google.com/chrome/thread/185534985/sunsetting-support-for-windows-7-8-8-1-in-early-2023

ウェブブラウザの Vivaldi は、Windows 7および8.1でのサポートを2023年に終了すると発表しています。Vivaldiの開発者でセキュリティの専門家であるイングヴェ・パターソン氏が、Windows 7とWindows 8.1のサポートを終了する理由について公式ブログで解説しています。 Pulling the plug on expired Operating Systems | Vivaldi Browser https://vivaldi.com/blog/pulling-the-plug-on-expired-operating-systems/ すべてのブラウザは、Android、iOS、Linux、macOS、ChromeOS、Windowsという名前のOS(オペレーティングシステム)の上で動作します。これらのOSは、ファイルシステム、キーボード、マウス、グラフィックのサポートなど、その上で動作するアプリケーションに多くの機能を提供します。OSはこれらの機能を実現するためのハードウェア固有のドライバを管理し、アプリケーションが根本からすべてを実装する必要がないようにしています。

2022年12月24日 18時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

