まだ半数以上の企業がサポート終了したWindows 7を使い続けている

・関連記事

Windows 7のサポートがついに終了 - GIGAZINE



Windows 10への無償アップグレードキャンペーンはなぜまだ続いているのか? - GIGAZINE



Windows 7の延長サポート終了後もセキュリティ更新が受けられるプログラムをMicrosoftが発表 - GIGAZINE



Windows 10から削除すべき「役立たずのゴミ」機能まとめ - GIGAZINE



Windows 10に至るまで「スタートメニュー」はどのように進化してきたのか? - GIGAZINE



2020年01月15日 10時58分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.