Windows 7/8.xをサポートする唯一のブラウザだったFirefoxのサポート終了日が判明



Firefoxを手がけるMozilla Foundationが2023年7月6月に、Windows 7~8.1およびmacOS 10.12~10.14に提供されるFirefox延長サポート版(Firefox Extended Support Release:ESR)に対し、2024年9月までセキュリティアップデートを配信すると発表しました。



Firefox support for Windows 7, 8 and 8.1 - Future Releases

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2023/07/06/firefox-support-for-windows-7-8-and-8-1/



Firefox support for macOS 10.12, 10.13 and 10.14 - Future Releases

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2023/07/06/firefox-support-for-macos-10-12-10-13-and-10-14/



Firefox 115 Now Available, Final Release for Windows 7 & 8

https://www.howtogeek.com/898756/firefox-115-now-available-final-release-for-windows-7-8/



Mozillaは7月5日に、Windows 7~8.1とmacOSのSierra~Mojaveをサポートする最後のバージョンである「Firefox 115」をリリースしました。Firefox 115の新機能等は以下の記事からチェックできます。



「Firefox 115」正式版リリース、Windows 7&8やmacOSのSierra~Mojaveをサポートする最後のバージョンに - GIGAZINE





これによってWindows 7~8.1とmacOS 10.12~10.14のサポートがただちに打ち切られるわけではありませんが、これらのOSで使用するFirefoxは、更新頻度が遅いFirefox延長サポート版へと自動的に移行します。



Mozillaは6日のブログ投稿で「Firefoxは、これらのOSのユーザーをいまだにサポートしている唯一の主要ブラウザです。Firefox ESR 115に移行したユーザーは、少なくとも2024年9月までセキュリティアップデートを受け取れます」と述べて、古いOSに提供される更新が早ければ2024年9月に終了する予定であると告知しました。



サポート終了の理由について、Mozillaは「Microsoftは2023年1月にWindows 7~8.1のサポートを終了しました。Microsoftからの公式サポートがないため、古いOSへのFirefoxの対応を維持するのはMozillaにとってコストがかさむものとなり、ユーザーにとっても危険です」と説明しています。



Google Chrome、Microsoft Edge、VivaldiなどほとんどのChromiumベースのブラウザは、2023年2月にWindows 7~8.1のサポートを打ち切りました。これに伴い、Windows 10より前のOSをサポートする主要なブラウザはFirefoxが最後となっていました。



Google ChromeのWindows 7・Windows 8.1サポートが2023年で終了予定 - GIGAZINE





Mozillaは2024年9月まではWindows 7~8.1のセキュリティアップデートを続けるとしていますが、これは「2024年9月以降はこれらのOSでインターネットを閲覧できるブラウザが事実上なくなる」ということを意味しています。また、それからさらに約1年後の2025年10月には、MicrosoftがWindows 10のサポートを終了するため、ブラウザもこれに追随して順次Windows 10のサポートを打ち切ることになります。



古いOSにはアップデートが配信されず、セキュリティ上の危険が生じるおそれがあるため、MozillaはWindowsのバージョンのアップグレードを強く推奨しており、特に法人に対して「Firefoxを使用している企業は、Windows 7~8.1とmacOS 10.12~10.14のサポート終了日を2024年9月と検討する必要があります」と呼びかけました。