Twitterから排除されたイーロン・マスクのプライベートジェットを追跡するアカウントが復活、ただし24時間遅れ

Landed in Oakland, California, US. Apx. flt. time 3 Hours : 20 Mins. (24 hours ago) pic.twitter.com/1KpLKjUrGV

Twitterを買収したイーロン・マスク氏は、突如リアルタイムで位置情報をツイートすることを禁止し、同氏のプライベートジェットを逐一追跡するTwitterアカウントの「ElonJet( @ElonJet )」を凍結(BAN)しました。このElonJetがTwitterに復活しました。ただし、ツイートする位置情報は24時間遅れでツイートする形となっています。 Student banned for tracking Elon Musk’s private jet returns to Twitter - The Verge https://www.theverge.com/2022/12/23/23524060/twitter-elon-musk-jet-tracking-elonjet-elonjetnextday フロリダ在住の大学生であるジャック・スウィーニー氏が運営するTwitterアカウントのElonJetは、マスク氏のプライベートジェットの離着陸情報を公開情報をベースに追跡・ツイートするというアカウント。マスク氏は以前からElonJetの存在を認知しており、 2022年1月にはスウィーニー氏がマスク氏本人から連絡を受け、ElonJetの停止を求められたこと を明かしています。 このElonJetが2022年12月14日に突如BANされました。この理由について、マスク氏は「他人の位置情報をリアルタイムで投稿することは『さらしポリシー』に違反します。ただし、リアルタイムではなくある程度の遅延があれば位置情報の投稿に問題はありません」と説明しています。 イーロン・マスクのプライベートジェットを追跡するTwitterアカウントがBANされる - GIGAZINE

2022年12月24日 16時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

