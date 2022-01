2022年01月31日 10時42分 ソフトウェア

AppleがmacOS 12.3のベータ版でPython2.7を削除していることが発覚



Appleが、macOS 12.3 ベータ版の開発者向けリリースノートの中で、Python 2.7をバンドルしないことを発表しました。Python 2は2020年1月1日以降サポートされておらず、バグ修正やセキュリティパッチ、その他の変更も受けられなくなります。



macOS Monterey 12.3 Beta Release Notes | Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/macos-release-notes/macos-12_3-release-notes#Python





Apple Finally Removing Python 2 in macOS 12.3 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2022/01/28/apple-removing-python-2-in-macos-12-3/



Python 2.0は2000年10月に公開され、Python 2.7は2010年7月にリリースされました。そして、Python 2最後のバージョンとなるPython 2.7.18は2020年4月20日に公開されました。



Python Insider: Python 2.7.18, the last release of Python 2

https://pythoninsider.blogspot.com/2020/04/python-2718-last-release-of-python-2.html





Python 3は2008年12月にバージョン3.0が公開され、記事作成時点でパイソン3.10.2が最新バージョンとなっています。Python 3はPython 2に対する互換性が低かったため、Python 2からPython 3への移行に時間がかかりました。そのため、本来Python 2の保守は2015年に終了する予定だったのが、2020年1月まで延長されました。



by Kushal Das



Appleは2019年にmacOS Catalinaの開発者向けリリースノートで、「将来的にmacOSは、Python 2.7をサポートしなくなる」と警告しており、Python 2.7のサポートはあくまでもレガシーソフトウェアとの互換性のために含まれているとしていました。macOS 12.3ベータ版のリリースノートで、Appleは「Python 2.7はこのアップデートでmacOSから削除されます。開発者はPython 3あるいは代わりの言語を使ってください」と述べています。



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには、「いよいよですね。私はPythonの大ファンですが、OS自体からすべてのPythonを削除してほしいです。ユーザーがインストールしたバージョンではなく、macOSにインストールされたPythonが原因で起こるバグを解決するため、私は設定にかなりの時間を割いてきました。OSにPythonのバージョンをバンドルすべきではありません。ユーザーがインストールするバージョンを選択すべきです」「私がPythonを使っている唯一の理由は、ほとんどのLinuxとmacOSでPythonがサポートされているためです。macOSでPythonが削除されたら、私はPythonを使わないでしょう」「どちらにしても、あまり選択肢はありません。サポートされていないソフトウェアをmacOSに残しておくという選択は、Appleがセキュリティ上の責任を負うことになります」などの意見が寄せられていました。