OpenSSLで史上2度目の「致命的」レベルの脆弱性が発見される、2022年11月1日夜間に修正版がリリースされるため即更新を

・関連記事

ネット上のサイトの約66%が使用するOpenSSLに重大なバグが発見される - GIGAZINE



JavaのLog4jライブラリで発見された脆弱性「Log4Shell(CVE-2021-44228)」はなぜ世界中に大きな影響を与えるのか? - GIGAZINE



無料でOpenSSLに関する実務的な手順や解説が参照できる「OpenSSLクックブック」が配布中 - GIGAZINE



SSHの公開鍵暗号には「RSA」「DSA」「ECDSA」「EdDSA」のどれを使えばよいのか? - GIGAZINE



2022年11月01日 19時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.