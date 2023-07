CitrixのNetScaler製品やAdobe ColdFusionに任意コードを実行可能なゼロデイ脆弱性が発見される

New critical Citrix ADC and Gateway flaw exploited as zero-day https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-critical-citrix-adc-and-gateway-flaw-exploited-as-zero-day/

Citrix Releases Security Updates for NetScaler ADC and Gateway | CISA https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2023/07/18/citrix-releases-security-updates-netscaler-adc-and-gateway

テクノロジー企業のCitrixが、ネットワークを構築するためのアプライアンス製品である「NetScaler ADC」「NetScaler Gateway」ですでに悪用されている重大なゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性が判明したとして、速やかにバージョンアップデートを行うように警告しました。 Citrix ADC and Citrix Gateway Security Bulletin for CVE-2023-3519, CVE-2023-3466, CVE-2023-3467 https://support.citrix.com/article/CTX561482/citrix-adc-and-citrix-gateway-security-bulletin-for-cve20233519-cve20233466-cve20233467

2023年07月19日 13時07分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

