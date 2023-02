GitHubがハッキングされる、デスクトップアプリの更新が必要

GitHubが「 GitHub Desktop 」や「 Atom 」に関連するリポジトリへの不正な侵入を検出したと報告しました。GitHubは証明書の無効化を実施しており、macOS版GitHub DesktopとAtomのユーザーに対してアップデートの適用を呼びかけています。 Action needed for GitHub Desktop and Atom users | The GitHub Blog https://github.blog/2023-01-30-action-needed-for-github-desktop-and-atom-users/

2023年02月01日

