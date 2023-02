OpenAIが「AIで書かれた文章」を見抜くツールをリリース

OpenAIが2023年1月31日に、AIによって生成された文章を判別する「AI Text Classifier」を発表しました。 AI Text Classifier - OpenAI API https://platform.openai.com/ai-text-classifier New AI classifier for indicating AI-written text https://openai.com/blog/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/ OpenAI releases tool to detect AI-written text https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/openai-releases-tool-to-detect-ai-written-text/ OpenAIがリリースした「 AI Text Classifier 」にアクセスすると、以下のように表示されます。

2023年02月01日 11時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

