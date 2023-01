ChatGPT生成の文章を検出する「DetectGPT」をスタンフォード大学が開発

「ChatGPT」は高精度な文章を出力できる対話型チャットAIで、その精度は人間が書いた文章かChatGPTが書いた文章かを人間が見分けることは困難なレベル。しかし、ChatGPTのようなチャットAIが出力するテキストにはAIならではの特徴があるということで、スタンフォード大学がChatGPTのようなチャットAIの作った文章を検出する「 DetectGPT 」を開発しています。 DetectGPT https://ericmitchell.ai/detectgpt/ Stanford introduces DetectGPT to help educators fight back against ChatGPT generated papers - Neowin https://www.neowin.net/news/stanford-introduces-detectgpt-to-help-educators-fight-back-against-chatgpt-generated-papers/ 高精度である一方、意味のない内容をそれっぽく書くという欠点もあるChatGPTへの対応に学問の世界は悩まされており、 学術誌ScienceはチャットAIを論文の著者として認めないというポリシー改定を実施 しています。

2023年01月30日

