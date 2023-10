「言語を一般化する人間のような能力を持つニューラルネットワーク」の登場によりAIに革新が起こる可能性

言語における「 一般化 」を人間のように行えるニューラルネットワークの開発に成功したことが、2023年10月25日に科学誌のNatureに掲載された論文で報告されました。ChatGPTのような人間と自然に対話可能なチャットボットでも、言語の一般化は非常に難しいため、このニューラルネットワークの登場により対話型AIのさらなる進化が見込めると科学誌のNatureが指摘しました。 AI ‘breakthrough’: neural net has human-like ability to generalize language https://www.nature.com/articles/d41586-023-03272-3

2023年10月26日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

