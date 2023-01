ChatGPTで書かれたテキストの検出ツールを盗用・剽窃検出サービスのTurnitinが開発中

OpenAIが開発した対話型チャットAI「ChatGPT」は、 研究者がAI生成であると見分けられないような論文の要旨を書ける ほど高い精度の文章生成力がある一方で、公式に注意喚起がなされているように、正確ではない情報をさもそれらしい内容で文章にしてくるという問題があります。この問題に対応するため、論文のコピペや盗用、剽窃を検出するツールを提供しているTurnitinが、ChatGPT製の文章を検出するツールを開発しているそうです。 Universities offered software that detects ChatGPT essays • The Register https://www.theregister.com/2023/01/23/turnitin_chatgpt_detector/

・関連記事

ChatGPTの有料高速プランは月額約5500円か、早期アクセスしたユーザーから報告あり - GIGAZINE



対話AI「ChatGPT」は教育現場で活躍するため禁止するのではなく使い方を教えるべきという指摘 - GIGAZINE



対話型AI「ChatGPT」が共著者として名を連ねた疑惑の研究論文の内容とは? - GIGAZINE



ChatGPTが研究論文の著者に名を連ねていることに出版社や論文リポジトリは反対している - GIGAZINE



対話AI「ChatGPT」が書いた論文の要旨を研究者は見分けることができないという報告 - GIGAZINE



GoogleやBingの検索結果にChatGPTを表示させる拡張機能「ChatGPT for Search Engines」 - GIGAZINE



OpenAIの「ChatGPT」と元OpenAIエンジニアが開発した「Claude」の性能を比較した実験結果 - GIGAZINE



ChatGPT相当の言語モデルを利用したチャットボットをプログラム不要で構築できるツールが登場 - GIGAZINE



2023年01月24日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.