2023年01月30日 12時05分 乗り物

CruiseとWaymoのロボットタクシーによる「火災現場に突っ込んで消防士の邪魔」「往来のど真ん中で急停車」の問題でサンフランシスコ市が中止を要請

by waltarrrrr



カリフォルニア州サンフランシスコで、ドライバーを伴わない運転の許可を得たCruiseとWaymoの自動運転車が、路上で停止したり緊急サービスの活動を妨げたりしたことを受けて、交通当局が計画の中止もしくは縮小を求めていることが分かりました。



San Francisco looks to hit brakes on self-driving cars

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/san-francisco-looks-hit-brakes-self-driving-cars-rcna66204



SF Officials Describe Street Chaos From Cruise Robotaxis

https://sfstandard.com/transportation/sf-officials-describe-chaos-from-cruise-waymo-cars-as-they-try-to-slow-their-rollout/



San Francisco officials want Waymo and Cruise to slow robotaxi rollout - The Verge

https://www.theverge.com/2023/1/29/23576422/san-francisco-cruise-waymo-robotaxi-rollout



アメリカの自動車メーカー・ゼネラルモーターズ(GM)傘下のCruiseは2022年6月に、サンフランシスコで商用自動運転タクシーのサービスを開始しました。また、Googleの親会社・Alphabet傘下のWaymoも料金を取ることはできないものの、ドライバーなしでの完全無人運転を開始しています。



完全無人の自動運転タクシーを商業展開する認可をGM傘下の「クルーズ」が取得 - GIGAZINE



by Cruise



しかし、その後サンフランシスコの交通当局は、CruiseとWaymoの自動運転車によるトラブルが続発する問題に頭を悩ますことになります。



2022年7月には、Cruiseのロボットタクシー複数台が走行中に突然停止し数時間にわたって交通渋滞を引き起こしたほか、9月にも同様の問題が発生しました。



これを受けて、アメリカ運輸省道路交通安全局は12月に「Cruiseの車両が不適切に急ブレーキをかけたり停車したりして追突事故を引き起こす」との懸念による調査に乗り出しています。また、Waymoの自動運転車も2023年1月24日に交差点の真ん中で立ち往生し、ラッシュアワーのサンフランシスコで交通渋滞を引き起こしました。



さらに問題なのが、救急救助活動の妨害です。サンフランシスコのニュースメディア・The San Francisco Standardによると、1月22日の早朝にサンフランシスコの住宅街で発生した大規模な火災現場で、消防士が消火活動中にCruiseの車両が現場に侵入してきたとのこと。Cruiseの自動運転車が消火ホースを踏んで水が出せなくなるのを防ぐため、消防士はやむなく車のフロントウィンドウを破壊して強制的に停止させざるを得ませんでした。





また、Cruiseの車両から「乗客が無反応になった」と911番に緊急通報が入り、救急隊が駆けつけてみたら乗客が寝ていただけだったという事件も起きています。



規制当局がロボットタクシーを許可してから数カ月の間に事故が多発したことから、サンフランシスコ郡交通局はカリフォルニア州公益事業委員会に向けた(PDFファイル)書簡の中で「Cruiseの自動運転車は、走行車線で計画外かつ予想外に停車し交通および輸送サービスの妨げとなったほか、消火現場を含む活動中の緊急対応現場に侵入して、さらに危険な状況を作り出しました。もし委員会がCruiseとWaymo両社に対して包括的な認可を与えた場合、自動運転車による危険と交通網への影響が、直ちにサンフランシスコの移動者の大半に支障をもたらすでしょう」と述べて、計画の見直しを求めました。



Waymoについては事件や事故の報告が比較的少ないものの、これはWaymoの自動運転車の性能が高いからではなく単に走行距離が短いだけだろうと、サンフランシスコ郡交通局は結論付けています。





交通当局の懸念について、Cruiseの広報担当者は「Cruiseの安全記録は公に報告されており、これには極めて複雑な都市環境で長距離を走行しても生命を脅かすような負傷や死亡事故はゼロだったとの記録も含まれています」とコメントしました。



また、Waymoの広報担当者は「このような書簡は、規制プロセスには標準的なものです。また、我々は長い間、カリフォルニア州の職員や政府機関との間で健全な対話が行われてきたことにも感謝しています。Waymoには、近日中に規制当局へ提出する書類で、この一件について返答する機会があります」と述べました。