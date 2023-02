2023年02月01日 11時07分 ネットサービス

PayPalが全従業員の7%に相当する約2000人を人員整理



2023年に入ってSalesforce、Microsoft、Amazon、Googleなど、IT業界で大規模な人員整理が相次ぐ中、決済サービス・PayPalも2000人規模の人員整理を開始することを明らかにしました。これは全従業員の7%に相当します。



Press Release: Update on Our Transformation

https://newsroom.paypal-corp.com/2023-01-31-Update-on-Our-Transformation





PayPal to lay off 2,000 employees in coming weeks, about 7% of workforce

https://www.cnbc.com/2023/01/31/paypal-to-lay-off-2000-employees-in-coming-weeks-about-7percent-of-workforce.html



PayPal to cut 2,000 jobs in latest tech company cost-cutting | AP News

https://apnews.com/article/technology-paypal-holdings-inc-san-jose-business-a400968b107a791564d67f9e24d7b4d2



PayPal is laying off 2,000 employees | Engadget

https://www.engadget.com/paypal-is-laying-off-2000-employees-212108119.html



PayPalの社長兼CEOであるダン・シュルマン氏の名前で発表された声明によると、PayPalはコスト構造の適正化において大幅な進歩を遂げ、中核となる戦略的優先事項へのリソース集中を実施したものの、さらに世界・顧客・競争環境の変化に対応するために人員整理を行うことを決めたとのこと。





人員整理の対象は全従業員の7%に相当する約2000人で、必要に応じて話し合いを行い、転職をサポートしていくことを明らかにしています。



PayPalは2022年第3四半期(2022年7月~9月)決算では収益が予想を上回ったものの、2023年2月9日発表予定の第4四半期(2022年10月~12月)がアナリストの事前予想を下回るとみられ株価が下落しています。過去1年間で、PayPalの株価は約53%下落。人員整理を発表した1月31日は2.3%の上昇で取引を終えました。



ちなみに、アメリカの失業率は3.5%で、50年ぶりの低水準にあるそうです。