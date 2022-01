Microsoftの人気FPS「Halo」の実写ドラマの映像がついに公開

Find the Halo, win the war. March 24 @ParamountPlus #HaloTheSeries pic.twitter.com/u930ruxTBu

MicrosoftがXbox向けのFPSとしてリリースしてきた「 Halo 」シリーズが、ストリーミングサービスの「 Paramount+ 」で実写ドラマ化されます。この実写ドラマ版Haloの最新映像が公開されました。 First Full Trailer For Halo's Paramount Plus TV Series Drops https://kotaku.com/halo-tv-series-paramount-plus-master-chief-pablo-schrei-1848449364 実写ドラマ版Haloの最新映像は以下からチェックできます。

・関連記事

2022年01月31日 10時50分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.