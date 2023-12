2023年12月06日 11時44分 ソフトウェア

Windows 10のサポートは拡張セキュリティ更新プログラムにより最大3年延長可能



2025年10月14日でサポートが終了となるWindows 10について、Microsoftがさらに3年間のアップデートを受けられるようになる拡張セキュリティ更新(ESU)プログラムを提供することを明らかにしました。これはWindows 7のときと同様の措置ですが、Windows 10では個人ユーザーもESUプログラムの提供を受けられるとのことです。



サポート終了までは2年ありますが、セキュリティ更新プログラムが配信されなくなったOSはリスクが高いことから、Microsoftでは「今が最新OSに移行する時期です」と呼びかけています。





ただ、「状況によって、サポート終了時期以前にOSの移行を行うことが難しい環境があることも理解している」とのことで、セキュリティ更新プログラムの配信を延長するESUプログラムの提供を明らかにしています。



ESUプログラムはWindows 7においても提供されました。Windows 7は2020年1月14日をもってサポートが終了。



ESUプログラムによってその後3年にわたりセキュリティアップデートが継続され、2023年1月14日でサポートは完全終了となりました。



Windows 10のESUプログラムは年間契約サブスクリプションの形態で、Windows 7のときと同じように、最大で3年間の延長サポートが提供されます。あくまでセキュリティ更新プログラムの提供で、新機能の配信などは行われません。



なお、Windows 7のESUプログラムは法人・組織向けの提供でしたが、ニュースサイト・BleepingComputerによると、Windows 10のESUプログラムは個人ユーザーでも利用可能だとのこと。



サブスクリプションの価格などは未発表です。