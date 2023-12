2023年12月06日 11時20分 モバイル

iOS 17.2でついにiPhone 13/14シリーズでもワイヤレス充電規格「Qi2」をサポートすることが判明



Appleが現地時間の2023年12月5日に、開発者やベータテスターへ「iOS 17.2 RC(Release Candidate/リリース候補版)」を配信しました。近いうちに一般公開されるとみられるiOS 17.2で、ついにiPhone 13や14シリーズが最新のワイヤレス充電規格「Qi2」に対応することが判明しました。



Qi2はワイヤレス給電の国際規格を策定しているWireless Power Consortium(WPC)が2023年1月に発表した最新規格で、AppleのMagSafe技術が採用されており、磁気アタッチメントをサポートした高速かつ効率的な充電が可能です。Qi2準拠の充電器とデバイスは最大15Wでの充電が可能とのことで、どのメーカーの製品であってもMagSafe充電器を使用したiPhoneと同じ15Wでの充電が期待できます。



すでに販売されているiPhone 15シリーズはQi2に対応していますが、記事作成時点ではQi2に対応したアクセサリーはまだ入手できません。WPCによると、最初のQi2対応アクセサリーは2023年末のホリデーシーズンに登場する予定だとのこと。



間もなく正式に配信されるiOS 17.2で、ついにiPhone 13/14シリーズが次世代ワイヤレス充電規格「Qi2」に対応することがわかりました。これにより、まだiPhone 15シリーズに乗り換えていないユーザーもQi2の恩恵を受けることが可能となります。



なお、iOSのリリース候補版は正式リリース前の最終バージョンであり、今回配信されたiOS 17.2 RCは問題がなければ数日から1週間ほどで正式版がリリースされる予定です。