Apple Musicが値上げ、個人プランが月額1080円に

Appleが展開する音楽ストリーミングサービス「Apple Music」の料金が、個人プランは月額1080円、ファミリープランは月額1680円に値上げされました。また、ムービーストリーミングサービス「Apple TV+」やAppleのサービスをひとまとめにした「Apple One」の料金も値上げされています。 Apple Music - Apple(日本) https://www.apple.com/jp/apple-music/ Apple Music, Apple TV+ and Apple One prices increasing from today https://9to5mac.com/2022/10/24/apple-music-tv-prices-going-up/ Apple公式サイトに2022年10月25日時点で掲載されている「Apple Music」の月額料金表が以下。個人プランは従来の980円から1080円に値上がりしており、ファミリープランも従来の1480円から1680円に値上がりしています。

2022年10月25日 10時11分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

