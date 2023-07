YouTube Premiumの価格がこっそり値上げされていたと判明

YouTubeが提供する有料サブスクリプションサービスの「YouTube Premium」は、YouTubeで広告なしに動画を再生できたり、テスト中の新機能を先行で体験できたりなど、さまざまな特典が利用可能です。そんなYouTube Premiumがアメリカでこっそり値上げされていたと報じられています。 Google increasing price of YouTube Premium to $13.99 per month https://9to5google.com/2023/07/19/youtube-premium-price-increase/

2023年07月21日 10時51分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

