2026年05月22日 18時48分 ヘッドライン

2026年5月22日のヘッドラインニュース



2026年10月23日(金)からの公開が決定している劇場シリーズ【第一部】『メイドインアビス 目覚める神秘』の特報映像第2弾が公開されました。



劇場シリーズ【第一部】メイドインアビス 目覚める神秘｜特報映像第2弾 - YouTube



©つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会



また、ムビチケカード第2弾も発売開始となりました。デザインはリコ、レグ、ナナチ、ファプタ、テパステの5種類あり、特典として特製ステッカー(ランダム5種類)が1枚もらえます。価格は税込1600円です。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



Googleの拡散型言語モデル「Gemini Diffusion」はどれくらい爆速なのか？ - GIGAZINE



「AIがMicrosoftの従業員を徐々に狂わせていく様子を見るのが趣味」というネットユーザーの投稿が話題に - GIGAZINE



この宇宙は「ブラックホールの中」にあるのかもしれないという説 - GIGAZINE



インターネットがAIとボットに支配されているという「インターネット死亡説」は本当なのか？ - GIGAZINE



琵琶湖でビワマス釣ってきた - GIGAZINE



ニューヨークは増え続ける高層ビルの重みで年間1～2ミリ沈んでいるという研究結果が公開 - GIGAZINE



線路と道路の両方を走れる世界初のDMVを阿佐海岸鉄道で見てきた - GIGAZINE



気候変動によって「人が最も多く死ぬ季節」が変遷しつつある - GIGAZINE



孫の写真をFacebookとPinterestに掲載した祖母、母親からの削除要請に応じなかったため訴えられる - GIGAZINE



MSV(モビルスーツバリエーション)の誕生から終焉まで追った“歴史書”「MSVジェネレーション」 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

極めて稀な「白い虹」 なぜ白いのか、見られる条件とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

ファミマがサンドイッチ包装ロゴの白黒化を検討、ローソンはプラ蓋を紙に 中東情勢に対応 - 産経ニュース



「ナフサ」由来の建設資材など目詰まりの解消を指示 高市首相 | NHKニュース | ナフサ、イラン情勢 日本への影響・対応、イラン情勢



死亡した抗議船の船長、同志社国際高から謝礼受領 国交省「有償性」確認 - 産経ニュース



辺野古沖転覆、文科省が同志社を指導 「政治的中立性」違反を初認定 - 日本経済新聞



【速報】同志社国際高校への私学助成金を減額へ 京都府知事「教育基本法に反し、不適切」辺野古転覆事故｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



「お子様ランチの旗」は対象外 自民PT、国旗損壊の法案骨子案 | 毎日新聞



辺野古転覆、同志社国際実施の平和学習は「政治的活動」に該当 文部科学省が調査結果公表 - 産経ニュース



トランプ氏、イラン問題で忙しく長男の結婚式に出席できない可能性「今は都合が悪い」 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News



辺野古沖転覆 “高校の教育内容は政治的中立性に違反” 文科省 | NHKニュース | 文部科学省、事件・事故、沖縄県



ライオン、歯科用歯磨き粉を一部出荷停止 調達難で主力品の供給優先 - 日本経済新聞



トランプ大統領 憲法で禁止された3期目の大統領職の継続を示唆 | TBS NEWS DIG



モスクの公園使用申請、市役所が取り下げ求める 千葉・市川 | 毎日新聞



「つわり治療薬」ようやく日本へ 米国承認から10年、持田製薬が治験 - 日本経済新聞



連合の組合員、衆院選小選挙区投票先は自民最多 国民・中道を上回る [立憲民主党][国民民主党][中道改革連合]：朝日新聞



自衛官が国歌「適切」４割 自民大会で、不適切１５％―時事世論調査：時事ドットコム



実質賃金25年度0.5%減、4年連続マイナス 物価高に賃上げ届かず - 日本経済新聞



「性労働者と客」婚外交渉の男女4人に公開むち打ち刑 インドネシア・アチェ州 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



同志社国際高の辺野古移設めぐる学習、文科相「教育基本法に違反」 [辺野古沖転覆事故]：朝日新聞



ゼレンスキー大統領 “ロシア治安機関を攻撃 約100人死傷” | NHKニュース | ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領、ロシア



皇室の養子案は法制上難しく、前例がないため選択肢にふさわしくない…京都産業大名誉教授・所功氏 : 読売新聞



道に迷い、さまよい続け…行方不明の19歳の自衛隊員を同僚が発見 中央アルプスで遭難 道端に立っているところを発見 背中や胸の骨を折る重傷 | 長野県内のニュース | NBS 長野放送



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

ダッシュマットを敷くのって正直痛い人なんかなと思っていたけどまさかこんなにもフロントガラスへの映り込みを低減するとは思ってもいなかった→「ファッションじゃないの初めて知った...」 - Togetter



自分が使った「過渡期」という言葉に「カトキって何？聞いたことない」と言っていた友人が、次に会った時「言葉を知ってからめちゃくちゃ聞くようになった」と言ってきた - Togetter



海外のレストラン、思ってたのと違う量の料理が出てくる…フィンランドでスープが一斗缶みたいな量で運ばれてきた時は近くの席のお姉さんから『Good luck…』って祈られた - Togetter



救急受診した女子高生が「とにかくイライラする！」と叫んで暴れており母親は「普段はこんな子じゃないんです！」と必死に訴えていて...頭部CTを撮ったら脳出血だったという症例報告を見た - Togetter



高校2年のとき、ピアスを先生に没収され「卒業まで返さない」と言われたので、1年以上待ち卒業式後に職員室まで取りに行ったら、他の生徒に勝手に持ち帰られてて返って来なかった話 - Togetter



自社ローン完済前に勝手に車を売却、車の名義も勝手に変更（私文書偽造）されていた件で、"すべての元凶"が判明… すべて丸く収まったとは言えないが、騒動に一応の決着 - Togetter









最近おもったこと pic.twitter.com/i1SxOYNObb — しゃむろっく (@gSgchdEw68vbile) 2026年5月21日



ライターが、作品に「朝食の目玉焼きを作る時フライパンに水を入れて蓋をして蒸す」という描写を入れたら、ディレクターから「目玉焼きはそんな作り方しません」と言われた話 - Togetter



死ぬかと思った→ご飯屋さんでバイトがレジ対応中の店長に声をかけた理由にその場にいたお客さん戦慄「怖すぎる」 - Togetter



配達の仕事でとある高齢女性から「暑いでしょ！冷やしておいたから」とこの缶を毎週貰っていたが...数週間たったある日、妻からこの缶の正体を聞いて震えた - Togetter



長女と合わないと思うのは「そのブランドはおばさんが着るためにできてないよ」とか「その歳になって筋トレして何を目指してるの？」とか言うところ - Togetter



小学生の娘が悪質な嫌がらせを受けた→娘から報告を受け担任の先生に電話したら、どうやら犯人の見立てが立っているようだった「探偵か？」 - Togetter



箸の持ち方がおかしい場合、「親が正しく教えてくれなかった」と「周囲がおかしいと言ってくれなかった」の二つを意味するという説→接待や恋人との食事などでマイナスに - Togetter



「人間…死ﾝﾀﾞﾉｶ…？？」疲れすぎて猫のご飯を出す前に倒れ、深夜目覚めると...猫が信じられないくらい不安そうな顔で見守っていた - Togetter



「え？出していいんですか？」学校で面白がって股間を露出する行為が男子の間で流行った際、新人の若い女教師の一言で公開処刑が始まってしまう - Togetter



乙一氏『“盲点”という言葉が差別表現として修正になった事に驚いた。死角という言葉にしてみた』→“盲点”が差別用語だとされる事に困惑するTL - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）



？？？？？？fantiaで昨日非公開にした記事にガイドライン違反で修正のお願い来たんだけどどゆこと…？ 従来基準の修正の記事は非公開じゃなく削除対応じゃないとダメってことすか…？？ — マルコ (@anzu0130) 2026年5月22日

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Fantiaの規約改定の件で思い出したのが、みんな大好きonlyfansでエロ規制しようとしたら住人がドカンといなくなって「ごめんやっぱなし😅」ってなったことかな。 — フロリダちゃん (@ryuseihashida) 2026年5月21日







WordPress サイトの表示速度を改善する方法｜高速化の基本と実践ポイント



「会ったことない人と何しゃべる？」フルリモート下で1on1を1年間続けて気づいたこと - ぐるなびをちょっと良くするエンジニアブログ







アイデンティティシフトを生きる — Google I/O 2026 二日目に思ったこと - Nothing ventured, nothing gained.



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

日本では発売停止となってしまったパロディまみれのファミコンアクション！【モンスターパーティ／ファミコン NES】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





関西コミティア76 – taigaai



TVアニメ「霧尾ファンクラブ」 × a子「ハーモニー」 コラボムービー - YouTube





Starlight - Billy Character Demo - "It's Showtime! (Deluxe Edition)" | Zenless Zone Zero - YouTube





『Unrailed 2: バック・オン・トラック』発売日決定トレーラー - YouTube





『Echoes of Aincrad』システムトレーラー - YouTube





TEKKEN 8 - 「州光」 スターターガイド - YouTube





『The Florist』- ゲームプレイトレイラー - YouTube





『アグニ：災厄の村』 | プロトコル・オーバーライド | 新トレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』キャラクターガイド｜イングリッド（Ingrid） - YouTube





アノマリス／ANOMALITH - アナウンスメントトレーラー - YouTube





『1998: The Toll Keeper Story』 - 発表トレーラー | PS5® - YouTube





















『KILLER INN』（キラーイン）「Steam®早期アクセス」トレーラー（日本語吹き替え版） - YouTube





『KILLER INN』（キラーイン）「便利屋探偵ゲイリー」 - YouTube





『KILLER INN』（キラーイン）「オタク探偵ジャン＝ポール」 - YouTube





『サドン ストライク 5』ローンチトレーラー - YouTube





『SAROS』 - アコレードトレーラー - YouTube





『モズのはやにえ』という言葉をネームで出したら編集部から「これって何ですか？僕も知らないし編集部の人間みんな知らなかったので別の言葉に変えてください」と連絡が来て震えた - Togetter



「天道あかねの寸胴設定むりあったもんな」高橋留美子作品の女性キャラは巨乳が多いが、作者本人が水着姿を披露していたのが無慈悲すぎる - Togetter



「息子がアダルト漫画読んでて嫌だから何とかしてくれ」支援者から頼まれた国会議員が、警察庁に添え状を送ったら→漫画家と出版社の社長らが逮捕 - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「ガス人間」ティーザー予告編 - Netflix - YouTube





悪夢の新時代が、幕を開ける── 現代ホラー界の鬼才 ザック・クレッガー監督が放つサバイバルホラー 映画『バイオハザード』10月9日(金)全国の映画館で公開 - YouTube





Wildwood – Official Teaser Trailer - YouTube









◆新商品（衣・食・住）

【北海道4店舗限定】北海道ならではの“キタキツネ”ドーナツがアップデートして3年ぶりに登場！ 『キタキツネ ミルク』 - クリスピー・クリーム・ドーナツ

