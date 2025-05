「AIがMicrosoftの従業員を徐々に狂わせていく様子を見るのが趣味」というネットユーザーの投稿が話題に

・関連記事

GitHubにソースコードの「続き」を自動で補完する機能「GitHub Copilot」が登場、OpenAIの協力により - GIGAZINE



ソースコードの「続き」を自動で補完する「GitHub Copilot」がすべてのユーザーに利用可能へ - GIGAZINE



コード補完AIのGitHub Copilotは著作権問題に加え「オープンソースコミュニティを破壊する危険性」がある - GIGAZINE



ついにGitHubのコードで学習したAI「GitHub Copilot」が集団訴訟に直面 - GIGAZINE



Microsoftはコード補完AIツール「GitHub Copilot」でユーザー1人あたり月額3000円近くの損失を出しているという報告 - GIGAZINE



「GitHub Copilotがコードを違法にコピーしている」と主張する開発者による訴訟の大部分を裁判所が棄却 - GIGAZINE



GitHub Copilotでコードの品質は改善されるのか? - GIGAZINE



GitHub Copilotに無料プランが登場、機能面での制限は少ないものの月間使用回数に制限あり - GIGAZINE



GitHubで非公開にされたはずのリポジトリがMicrosoftのAIアシスタント「Copilot」を通じて公開されていたという指摘 - GIGAZINE





2025年05月22日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article A user's post about his hobby being ….