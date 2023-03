AIが開発者の効率的なコード記述をさらに助ける「GitHub Copilot X」発表

ローンチからの2年間で、GitHub Copilotはコードのうち46%の記述を担当するようになり、コーディングが最大で55%高速化されたことが報告されています。 GitHub Copilot Xは、 GitHub Next の開発チームが、GitHub Copilotを単なるエディターではなく、簡単にアクセス可能なAIアシスタントへと進化させるべく取り組みを続けた結果生まれたもので、GitHubコードの提案だけではなくバグの修正もできるようになっています。具体的には「Copilot Chat」や「Copilot for pull requests」など、個別の複数の機能が存在します。 「 GitHub Copilot Chat 」で具体的にどのようにバグを修正できるのか、デモ映像が公開されています。 画面左側がCopilot、右側が開発者の書いたコード。開発者が、コード内のバグの修正提案を求めました。

2023年03月23日 12時59分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logc_nt

