役立たずなAIの使用を強制されることで優秀な人材が疲弊しているという指摘

AIは用途によっては非常に役立つ場合もありますが、「AIサービスを使ってみたけど、宣伝されているほど高性能ではなかった」というパターンも多々あります。AIは人間の業務を完全に置き換えるには依然として能力不足ですが、Microsoftなどの大企業では業務をAIで代替しようとする動きが活発化しています。この状況が社員の無力感を生んでいると主張するブログ記事が公開され、大きな話題となっています。



Everyone in Seattle Hates AI — Jonathon Ready

https://jonready.com/blog/posts/everyone-in-seattle-hates-ai.html



ブログの投稿主はMicrosoftに5年間勤務した経歴を持つジョナサン・レディ氏です。レディ氏は自作のAIマップアプリ「Wanderfugl」についての意見を聞くべく、Microsoft社員の友人のもとを訪れたとのこと。しかし、友人はWanderfuglに対して否定的な反応を示しました。といっても、友人の否定的な反応はWanderfuglではなく「AI」そのものに向けられており、友人は「Microsoftで仕事する際に強制的に使わされるヒドイ出来栄えのAI」について語り始めたそうです。



MicrosoftはAIサービスのCopilotを開発しており、自社でもCopilotを活用しています。2025年5月にはサティア・ナデラCEOが「Microsoftのコードの20～30％はAIによって書かれている」とアピールしていました。



しかし、Copilotにはミスも多く、業務を置き換えるには不完全です。実際に、MicrosoftのGitHubリポジトリではCopilotの自動処理に対して人間の社員が修正指示を繰り返している様子が確認されています。



Copilotの性能が十分な領域に達していないにもかかわらず、Microsoft社員はCopilotの使用を強制されており、Copilotを活用できない場合は能力が低いとみなされてしまいます。実際に、レディ氏の友人のプロジェクトを率いていたプロジェクトマネージャーは「Copilotを十分に活用できていなかった」という理由で解雇されてしまったそうです。



レディ氏は「自身がアプリを開発する際にAIが役立った」ということを友人に説明しましたが、友人はAIに対する敵意を持ったままでした。レディ氏は東京やパリやサンフランシスコといった地域ではAIに対する敵対的な反応は見られなかったことから、Microsoftの企業文化が社員に「AIは役立たずだ」という信念を植え付けてしまったと考察し、AIを偏重する社内文化が優秀な社員たちを自信喪失に陥らせると指摘しています。





レディ氏のブログ記事はニュース共有サイトのHacker Newsで大きな議論を巻き起こしています。元Google社員だというユーザーは「GoogleにもAIに敵対的な深遠を持つ社員が数多く存在する。AIはコンセプトアートの生成といった分野では役立つが、正確性が重要な分野では役に立たない。ひどい時は、まったく効果がないにも関わらずAIの使用を押し付けられることもある。このため、私はAI推進派やAIに関連するあらゆる物事に過剰な懐疑心を抱いてしまう。AI開発に携わり、AIで利益を得ているものたちが徹底的に失敗して燃え尽きることを願う」とコメントしています。



また、「大企業の社員はみんなAIを嫌っている。無知な経営陣がAIを押し付けてくるが、ほとんどの状況でAIは仕事をより困難にする」という意見や「社内の熱心なAI推進派のコードにはミスが増えた。AI推進派はAIが開発速度を向上させていると考えているが、実際にはコードレビューを通過できない。コードレビューが厳しくない環境の場合、システムの修正や改善が非常に厄介なものとなるだろう」という懸念も投稿されています。さらに、「AIがあらゆる問題を解決するという風潮や、AIの急速な発展に追いつく必要があるといった声に疲弊している。実際には直近の3年間でAIの根本的な技術はそれほど変化していない。私はAIを活用しているが、AIにまつわる人々の中には厄介な行動パターンに陥っている」という意見もあります。

