Microsoftが開発者用ワークステーションを丸ごとクラウドにした「Dev Box」を発表

Microsoftが2022年5月24日に、開発環境をクラウド化しWindows・MacOS・Android・iOS・ウェブブラウザなどからアクセスできるようにした新サービス「 Microsoft Dev Box 」を発表しました。 Introducing Microsoft Dev Box https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-developer-community-blog/introducing-microsoft-dev-box/bc-p/3422415 Microsoft reveals Dev Box workstations for remote development https://devclass.com/2022/05/24/microsoft-introduces-dev-boxes/ Microsoft Dev Box is a cloud-powered developer workstation - The Verge https://www.theverge.com/2022/5/24/23137602/microsoft-dev-box-azure-workstation-cloud-build Microsoftは「多くのIT企業は、開発チームが生産性を維持するために必要な柔軟性を提供することに頭を悩ませています。開発者用ワークステーションのハードウェア要件はプロジェクトが進むにつれて急激に変化するものであり、またハイブリッド開発チームの増加により開発者が必要とするリソースの確保がかつてないほど困難になっているからです」と述べて、開発者用のワークステーションのセットアップや維持管理、さらには構成の変更に伴う開発環境の再構築作業が現場の負担になっていることを指摘しました。 開発者版Windows 365とも言える「Dev Box」を使用すると、クラウドで開発環境が提供されることにより、開発者がワークステーションの設定やメンテナンスに気を取られることなくコードに集中できるようになると、Microsoftのグループプログラムマネージャーであるアンソニー・カンジャロシ氏は説明しています。

2022年05月25日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

