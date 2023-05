クラウド上のWindows 11にログインできる「Windows 365 Boot」のプレビュー版公開

ローカルドライブからではなく、クラウドコンピューティングサービスのMicrosoft Azure上で動作する仮想PCからWindows 11を起動させる技術のプレビューをMicrosoftが公開しました。 Windows 365 Boot: deploy the public preview today! - Microsoft Community Hub https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/windows-365-boot-deploy-the-public-preview-today/ba-p/3827937 Microsoft enables booting PCs directly into cloud PCs • The Register https://www.theregister.com/2023/05/24/windows_365_boot_preview/ 「Windows 365 Boot」と呼ばれる技術を使用すると、ユーザーは自分専用のクラウドPCにMicrosoftアカウントでサインインできるようになります。これにより、複数のユーザーが1台のマシンを通じて自分だけのアカウントにアクセスできるようになります。

2023年05月25日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

